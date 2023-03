Volley femminile B1. Lo United Pomezia si prepara alla trasferta più lunga della stagione

La città di Marsala ha fatto da sfondo alle fasi iniziali della celebre spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi. Anche lo United Pomezia può fare la storia in questa parte della Sicilia, ovviamente con i dovuti paragoni. I garibaldini erano mille, proprio come i chilometri che separano la formazione rossoblu dal PalaBellina in cui disputerà la terzultima trasferta stagionale. Non è un viaggio qualsiasi, ma il trasferimento più lungo in assoluto di questo campionato, un crocevia importante per pensare in grande. Contro la Fly Volley, infatti, Pomezia può conquistare la sua sesta vittoria consecutiva e rendersi ancora più credibile nella lotta per un posto nei play-off promozione della Serie B1. Il ventunesimo turno del girone E, infatti, prevede incontri casalinghi e non impossibili per le squadre che precedono in classifica lo United.

L’Amando Volley (secondo in classifica ma con due gare in più rispetto alle pometine) dovrà affrontare il derby in trasferta contro il fanalino di coda Catania. Melendugno, terza in classifica con le stesse gare delle rossoblu, sfiderà tra le mura amiche la Forex Olimpia San Salvatore Telesino che ha ben poco da chiedere a questo campionato. Il Volleyrò se la vedrà invece a Roma con Castellana Grotte che lotta per non retrocedere. I 3 punti a Marsala sono dunque fondamentali come non mai per lasciare più che aperta la speranza di raggiungere il terzo posto che assicura i play-off promozione. Non sarà una partita semplice, come ben testimoniato da quanto successo all’andata.

Lo scorso 26 novembre lo United vinse contro la Fly Volley rimontando lo 0-2 iniziale e faticando non poco per conquistare i 2 punti finali. Tra l’altro, le avversarie arrivano dal loro turno di riposo e hanno potuto preparare con calma e pazienza questa sfida, senza dimenticare (altro dettaglio non trascurabile) che le siciliane vorranno riscattare l’ultimo match casalingo, il derby perso contro Amando. Espugnare il PalaBellina non è però un’impresa impossibile: già cinque squadre ci sono riuscite in questa stagione, vale a dire la già citata Amando, Arzano, Volleyrò, Castellana Grotte e Baronissi, la speranza di Pomezia è di diventare il sesto team in grado di riuscirci.

Il numero 6 torna, come già anticipato, anche nelle possibili vittorie consecutive della squadra di coach Tarquini che viene appunto da cinque successi di fila e non vuole certo fermarsi qui. Il bilancio delle rossoblu in terra siciliana è per il momento in perfetta parità: nelle due partite disputate, lo United ha ottenuto una vittoria (3-0 a Terrasini) e incassato una sconfitta (3-1 sul campo dell’Amando Volley), poi il prossimo 15 aprile sarà anche la volta della trasferta di Catania. L’appuntamento da segnare in agenda è per domenica 26 marzo: il fischio d’inizio è previsto per le 18:00.