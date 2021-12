B1: lo United Pomezia torna a sorridere, 3-1 contro Clementina e secondo posto

Il derby perso contro Margutta? È acqua passata. Lopuò tornare ad esultare dopo il passo falso di una settimana fa a Ladispoli contro la CivitaLad. La squadra di coachha sfoderato una prestazione maiuscola contro la, avversario finora altalenante ma che andava preso con le molle. Al palazzetto comunale di Via Varrone è andata in scena una partita praticamente a senso unico, nonostante. Il primo set è stato un vero e proprio assolo di Pomezia che ha lasciato alle marchigiane appena 15 punti, in pratica le briciole.

Nel secondo parziale le distanze sono state meno evidenti, anche se lo United ha dimostrato di avere un cuore infinito. Il 27-25 che ha sancito il momentaneo 2-0 ha messo in luce come questa formazione possa reagire a qualsiasi avversità, visto che è stata capace di rimontare da un problematico 24-22 in suo sfavore. Nel terzo parziale la Battistelli Termoforgia si è rifatta sotto e ha dimezzato lo svantaggio con un 26-24 che poteva minare qualche certezza nelle rossoblu padrone di casa.

Al contrario Pomezia ha bissato la splendida prima frazione di gioco, impedendo a Clementina qualsiasi reazione e chiudendo con dieci lunghezze di vantaggio per il 3-1 definitivo. In attesa che giochino Nottolini e Castelfranco, la squadra di Nulli Moroni può godersi un provvisorio secondo posto in compagnia di Volleyrò, come a dire che la pallavolo romana sta lasciando un’ottima impronta nel girone E della B1 femminile di volley. Fra una settimana lo United chiuderà il proprio 2021 con la trasferta proprio a Casal De’ Pazzi per un derby che si preannuncia spettacolare. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-CLEMENTINA 2020 3-1 (25-15, 27-25, 24-26, 25-15)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

CLEMENTINA: Galazzo, Gotti, Spadoni, Soleti, Rossi, Pizzichini, Valoppi (L), Zannini, Polezzi, Pomili. All: Secchi