B1. Lo United Pomezia torna in Sicilia per cercare di salire sull’ottovolante

A Catania conoscono molto bene l’Etna, ma i tifosi dell’Hub Ambiente non sanno quanto può essere imprevedibile il fuoco che lo United Pomezia vuole “sprigionare” al PalaAbramo sabato 15 aprile 2023. La formazione rossoblu insegue l’ottavo successo consecutivo e per raggiungere questo prestigioso traguardo dovrà scendere per la quarta volta negli ultimi sei mesi in Sicilia (la terza da un mese e mezzo a questa parte per la precisione). Le ragazze di coach Tarquini se la vedranno contro il fanalino di coda del girone E della Serie B1 di volley femminile, in quello che sembra un match dal pronostico scontato.

Ma sono proprio queste le partite più insidiose del campionato e nel caso delle etnee le insidie sono presto dette: l’ultimo posto dà all’Hub Ambiente la possibilità di giocare con la mente libera, senza nulla da perdere e con la voglia di rendere felici i propri tifosi. Le prossime avversarie dello United hanno conquistato finora 5 punti, quattro dei quali sono stati raggranellati proprio tra le mura amiche in cui è stato messo in difficoltà di recente l’Amando Volley terzo in classifica. Pomezia non ha molte alternative, se vuole sperare nei play-off promozione (traguardo che sarebbe a dir poco sensazionale per i colori rossoblu), deve vincere a Catania, d’altronde la classifica parla chiaro.

La formazione del presidente Viglietti ha 38 punti dopo 18 gare disputate (ne mancano 4). Il quinto posto attuale permette di rimanere a stretto contatto con il gradino più basso del podio del girone E che varrebbe appunto l’accesso ai play-off. La terza piazza è attualmente occupata, come già ricordato, dall’Amando Volley che ha due punti ma anche una partita giocata in più.

Il sorpasso virtuale è quindi nell’aria, ma bisognerà fare i conti anche con il Volleyrò Casal De’ Pazzi che ha disputato lo stesso numero di match dello United e può vantare un punto in più in classifica. I giochi sono dunque aperti come non mai e soprattutto si preannunciano appassionanti. Le pometine hanno già sperimentato una situazione del genere la scorsa stagione, quando sono rimaste in corsa per i play-off promozione fino all’ultima gara di campionato: la speranza di tutto l’ambiente e dei tifosi è che il finale stavolta sia un po’ diverso.