B1, 500 chilometri e non sentirli: lo United Pomezia sbanca con merito Castellana Grotte

Quando a un avversario pallavolistico si concedono non più di 18 punti in un intero match, vuol dire che le cose hanno funzionato alla perfezione. Il voto meritato dallo United Pomezia oggi nella trasferta di Castellana Grotte (ben 500 chilometri di viaggio) contro lo Zero5 è decisamente alto, senza che si possa addebitare alla formazione rossoblu qualche difetto. La gestione Tarquini ha già garantito 5 punti in due match, un avvio promettente per quel che riguarda il ritorno del girone E della Serie B1 di volley femminile.

Le laziali hanno battuto nettamente la formazione di casa, lasciando sul taraflex appena 48 punti in totale. I 23 punti in classifica sono a questo punto un bottino sufficiente per le pometine che potranno lottare per il terzo posto che garantisce l’accesso ai play-off promozione, a patto che si dia seguito alla vittoria di oggi e a quella di una settimana fa contro l’Amando Volley. Al PalaGrotte lo United non ha sbagliato praticamente nulla. Il primo set ha messo in evidenza un gruppo concentrato, solido e che non si è mai disunito, tanto da dominare il parziale (25-14). Nella seconda frazione di gioco la Zero5 ha provato a reagire, ma non è andata oltre i 18 punti citati all’inizio, confermandosi in giornata no per quel che riguarda gli errori gratuiti.

Il terzo set è stato la degna conclusione di un turno di campionato da incorniciare. Le ragazze di coach Tarquini hanno creato l’ennesimo solco tra loro e le avversarie, terminando il parziale con ben nove lunghezze di vantaggio. Tra una settimana Pomezia dovrà affrontare una nuova trasferta impegnativa, quella sul campo del Duo Rent Terrasini, in Sicilia: la speranza per i tifosi rossoblu è che si possa concretizzare in termini di successi il famoso modo di dire “non c’è due senza tre”. Il tabellino del match:

ZERO5 CASTELLANA GROTTE-UNITED POMEZIA 0-3 (14-25, 18-25, 16-25)

CASTELLANA GROTTE: Bazzani, Gulino, Avellini, Belotti, Soleti, Kohler, Recchia S, Penna, Fabbo, Recchia A, Fino, Caffò. All. Ciliberti

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini