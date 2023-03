B1. Per lo United Pomezia un poker di vittorie che “profuma” di play-off

Meglio il motore diesel o a benzina? Oggi pomeriggio lo United Pomezia ha scelto la prima “opzione”, spesso bistrattata ma comunque utile per mettere a segno il quarto successo di fila in campionato. È un poker spettacolare, per altro conquistato in un PalaCupola in visibilio: non è stata comunque una vittoria semplice perché la Forex Olimpia San Salvatore Telesino ha impensierito in più occasioni le rossoblu padrone di casa, spaventandole e non poco nel primo set. Il punteggio si è infatti sbloccato in favore delle campane, facendo tornare in mente il ko dell’andata.

La formazione ospite ha comandato a lungo, rafforzando il proprio vantaggio (11-6, 13-8) e gestendo il ritorno delle ragazze di coach Tarquini che si è fermato a due lunghezze (14-12). Il parziale è terminato senza grandi sussulti per la Forex Olimpia che ha sfruttato le quattro palle set a disposizione per il provvisorio 0-1. Nel secondo set le beneventane hanno provato ad approfittare del momento favorevole, partendo a spron battuto (3-1). Il punteggio si è poi riequilibrato (5-5, 7-7) grazie a una difesa più attenta delle rossoblu che hanno provato più volte ad allungare.

L’impressione che la frazione di gioco potesse riservare l’1-1 nel conto set si è avuta sul 22-14 per lo United, con una conferma importante sul 24-15. Nove set point e parziale in ghiaccio? Neanche per sogno, San Salvatore Telesino ha provato a riaprire il match, fermandosi fortunatamente a quattro palle set recuperate. Con nuove certezze mentali, Pomezia ha creduto nel sorpasso. Il terzo set è stato piuttosto equilibrato con continui capovolgimenti di fronte. Il parziale è rimasto a lungo in bilico (17-17 e 21-21), poi le pometine hanno assestato i colpi decisivi che hanno fruttato quattro punti consecutivi per il momentaneo 2-1. Con un motore diesel così caldo, il quarto parziale non poteva che essere un assolo dello United.

Il 6-0 con cui è cominciata la frazione di gioco ha fatto letteralmente sognare il PalaCupola: il divario è diventato sempre più incolmabile (8-2, 12-5, 20-8), con la Forex Olimpia costretta a raccogliere le briciole. Il risultato di un atteggiamento così famelico da parte di Pomezia è stato inevitabile: ben 11 match point e 3-1 definitivo ottenuto senza grossi problemi. A questo punto le rossoblu non possono più nascondersi, questa vittoria può mettere pressione alle squadre che sono avanti in classifica, i play-off sono davvero a portata di mano. Fra una settimana la formazione di coach Tarquini riposerà per poi tornare in campo il prossimo 18 marzo in occasione del derby contro il Volleyrò, un big match per palati sopraffini. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO 3-1 (20-25, 25-19, 25-21, 25-13)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Romano, Fuoco, Milano, Russo, R. Ascensao Silva, M. Ascensao Silva, Luraghi (L), Picariello, Maresca, Borrelli, Vanni. All: Eliseo