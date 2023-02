B1: United Pomezia più forte della vicecapolista! Amando Volley battuto al tie-break

La vendetta è un piatto che va servito freddo: in quanto a temperature, la giornata di oggi si prestava benissimo per soddisfare la voglia di rivalsa dello United Pomezia che nella sua prima gara del girone di ritorno ha battuto al tie-break la vicecapolista Amando Volley al PalaCupola. In questo modo è stata “vendicata” la sconfitta dell’andata che aveva segnato l’esordio assoluto in campionato. È stato un match spettacolare, con i 2 punti che lasciano persino qualche rimpianto alle rossoblu di casa. Non poteva esserci debutto migliore per Gianluca Tarquini, alla prima gara sulla panchina delle laziali.

Non era affatto un compito semplice quello di oggi pomeriggio. Nonostante il cambio tecnico anche tra le file siciliane (Prestipino ha sostituito il dimissionario Jimenez), si sta pur sempre parlando della seconda forza del girone E della Serie B1 di volley femminile. L’incontro è stato equilibrato e incerto fin dai primi scambi. Pomezia ha dimostrato di voler conquistare la vittoria con il 25-22 del primo set che ha sbloccato il match, prontamente pareggiato dal 25-20 delle messinesi nella seconda frazione di gioco.

Nel terzo set lo United ha invece dominato in lungo e in largo, come ben testimoniato dai 16 punti lasciati alle avversarie. Il quarto parziale poteva permettere alle rossoblu di conquistare il bottino pieno e il finale di set è stato incandescente. Sul 24-23 per le pometine, infatti, dopo una schiacciata delle padrone di casa terminata out l’arbitro ha assegnato il punto proprio allo United valutando un tocco del muro. L’esultanza rossoblu è stata però smorzata sul nascere, visto che un consulto con il secondo arbitro ha assegnato il punto all’Amando per il 24-24 e i conseguenti vantaggi.

Nonostante due altri match point, sono state le ospiti ad aggiudicarsi il set. Il tie-break non ha però attenuato l’entusiasmo delle pometine che hanno giocato con una concentrazione encomiabile. Il cambio campo è avvenuto sull’8-4 per Pomezia che poi ha messo a segno un micidiale 4-0, una seria ipoteca sul match. Gli scambi successivi sono stati normale amministrazione, con il netto 15-6 che ha sancito la vittoria da due punti. Fra una settimana la squadra di coach Tarquini affronterà la lunga trasferta in Puglia per giocare contro la Zero5 Castellana Grotte. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-AMANDO VOLLEY 3-2 (25-22, 20-25, 25-16, 26-28, 15-6)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini

AMANDO: Santostefano, Gervasi, Cecchini, Spitaleri (L2), Galuppi (L), Courroux, Giacomel, Amaturo, Franceschini, Murri, Nielsen, De Candia, Messina, Bertiglia. All. Prestipino