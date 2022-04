B1: allo United Pomezia non basta il cuore, con la capolista Perugia arriva uno 0-3 troppo severo

La trasferta in Umbria dello United Pomezia termina con un doppio zero per quel che riguarda i punti conquistati e i set vinti. Lo 0-3 subito dalle rossoblu sul campo della capolista 3M Perugia non ridimensiona però la squadra di coach Nulli Moroni che ha tenuto testa in ogni frazione di gioco alla corazzata di casa, già certa della partecipazione ai play-off. Pomezia meritava almeno un set che non avrebbe cambiato il corso del match ma avrebbe avuto una maggiore corrispondenza con quanto visto in campo.

L’approccio è stato quello giusto: nel primo set, infatti, lo United ha mantenuto un buon equilibrio che è proseguito fino all’8-8. La 3M si è però rimboccata le maniche, provando ad allungare nonostante i recuperi nel punteggio da parte delle rossoblu. Le ospiti hanno anche annullato qualche set point, ma è stato uno sforzo inutile visto che Perugia si è poi imposta con un rassicurante 25-18. Nel secondo set le biancorosse hanno iniziato con grande veemenza, portandosi in pochi minuti sul 5-1.

Pomezia non si è però rassegnata e il 6-6 si è concretizzato con grande stupore del pubblico di casa, frastornato poi dal vantaggio pometino. La frazione di gioco è continuata con lo stesso andamento: Perugia ha messo a segno break importanti, ma lo United ha reagito pareggiando puntualmente. Le rossoblu sono anche passate in vantaggio (14-11), senza fare i conti con l’incisività perugina che ha portato a un nuovo sorpasso. Nelle fasi decisive purtroppo la 3M ha avuto la meglio e il 25-20 ha concretizzato il 2-0. Il terzo set è stato quello dei rimpianti. Lo 0-5 in favore delle umbre poteva sembrare una batosta troppo forte da sopportare e invece lo United ha dimostrato di che pasta è fatto.

Dopo un lungo inseguimento, le rossoblu hanno pareggiato e messo la freccia per un nuovo sorpasso. L’equilibrio ha regnato sovrano a lungo, tanto è vero che sono stati necessari i vantaggi per far concludere il parziale. Pomezia ha avuto anche qualche set point, peccato che la 3M l’abbia spuntata con un 31-29 non adatto ai cuori più deboli. È stata una sconfitta che poteva essere messa in preventivo, ma che non riduce le probabilità di conquistare i play-off del girone E della B1 femminile di volley. Il tabellino del match:

3M PERUGIA-UNITED POMEZIA 3-0 (25-18, 25-20, 31-29)

PERUGIA: Traballi, Giugovaz, Pero, Fava, Patasce, Bianchini, Manig, Volpi, Rota (L), Anastasi, Belotti. All. Buoanvita

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. All. Nulli Moroni.