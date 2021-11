B1: United Pomezia neopromossa terribile, 3-1 contro Chieti e terza vittoria consecutiva

Il secondo sarà anche il primo degli ultimi, ma lopuò occupare per il momento questa posizione della classifica con estremo piacere. Da neopromossa terribile qual è, la formazione rossoblu sta stupendo gli addetti ai lavori e ieri è giunta anche la terza vittoria consecutiva,. Le neroverdi padrone di casa hanno subito dato battaglia nel primo set, vinto da Pomezia con un netto. Il riscatto delle abruzzesi è stato però immediato, unche ha rimesso in parità il conto set.

In un terzo parziale combattuto come il primo, ha fatto la differenza la serie di sei battute consecutive sbagliate dalla Teatina nel finale, che hanno permesso allo United di chiudere sul 21-25. Il contraccolpo psicologico è stato evidente, con le ragazze di coach Nulli Moroni che si sono portate avanti sin dalle prime battute e hanno costruito un vantaggio di 7-8 lunghezze poi gestito fino al 25-15 finale. Non hanno tradito le giocatrici più attese: 17 punti per Frasca, 16 per Bigioni, 12 per Corvese.

Pomezia di gran lunga superiore rispetto alle padrone di casa in battuta, in ricezione ed a muro. La classifica, anche se parziale, è bella come non mai. Lo United, come già accennato, è al secondo posto (dietro l’inarrestabile capolista Perugia), in attesa del match di oggi della FGL Castelfranco. Se le pisane dovessero vincere, allora Pomezia scenderebbe al terzo posto, una piazza ugualmente decorosa. Sabato prossimo un’altra trasferta per le rossoblu, il derby contro la Margutta CivitaLad. Il tabellino del match:

Pallavolo Teatina – United Volley Pomezia 1-3 (18-25, 25-15, 21-25, 15-25)

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Carrisi 5, Filacchioni 6, Courroux 1, Biesso 11, Stafoggia 14, Corradetti n.e., Gorgoni 12, Cardellicchio (L), Ricci n.e.. All.: Cristian Piazzese.

United Volley Pomezia: Corvese 12, Kranner 5, Evangelista n.e., Bigioni 16, Licata n.e., Frasca 17, Viglietti 4, Fanella n.e., Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo 1, Campana n.e., Oggioni 4. All.: Alessandro Nulli Moroni.