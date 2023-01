B1. Lo United Pomezia non ha paura di “scottarsi” con la Fiamma: il girone d’andata termina in Campania

Si dice spesso che non bisogna scherzare con il fuoco, dunque anche con una semplice fiamma ci si potrebbe scottare. È il rischio che non vuole correre lo United Pomezia nell’ultima gara dell’andata del girone E della Serie B1 di volley femminile, in programma sabato 14 gennaio. Le rossoblu di coach Lacasella giocheranno in trasferta contro la Givova Fiamma Torrese, formazione di Torre Annunziata che ha 5 punti in meno in classifica rispetto alle pometine. Di sicuro è una delle trasferte più “abbordabili” di questa complicata stagione in cui lo United deve sobbarcarsi viaggi verso la Puglia e la Sicilia, ma le insidie non mancheranno nemmeno in Campania.

Come già anticipato, la formazione guidata da coach Adelaide Salerno ha 12 punti, frutto di tre vittorie e sette sconfitte. Ha disputato dieci match proprio come Pomezia e viene da una sconfitta più che dignitosa contro la vicecapolista del girone, Amando Volley. L’inizio di questo campionato non è stato dei migliori per le campane che hanno infilato sei sconfitte in altrettanti match, prima di mettere a segno la prima vittoria nel derby contro la Polisportiva Due Principati di Baronissi, il team che ha appena costretto Pomezia a subire il suo primo ko casalingo. Il secondo successo della Fiamma Torrese è maturato sempre in trasferta, per la precisione sul campo del Terrasini, mentre il terzo acuto rappresenta finora l’unico trionfo tra le mura amiche di quest’anno.

Al PalaPittoni di Torre Annunziata è stata battuta solamente la Zero5 Castellana Grotte, dunque le giocatrici avranno voglia di ben figurare di fronte al loro pubblico che non ha ancora avuto la possibilità di gioire come si deve. Volleyrò, Marsala e San Salvatore Telesino sono le tre compagini capaci di espugnare questo taraflex, lo United ha tutte le carte in regola per imitarle e chiudere il girone d’andata con un bottino di 20 punti, una soglia psicologica che potrebbe fare poi la differenza nel ritorno. L’appuntamento è tra due giorni con fischio d’inizio alle ore 18:00.