B1: United Pomezia alla prova Clementina 2020 per dimenticare il derby

Nel lontano 1977 Umberto Tozzi riuscì a ottenere un grande successo di vendite grazie al brano. Questo brano di oltre quattro decenni fa può essere la colonna sonora perfetta per accompagnare il prossimo turno di campionato che vedrà coinvolto lo, chiamato appunto a dimenticare il derby appena perso contro la. Lo 0-3 di Ladispoli va messo alle spalle con una partita determinata e gagliarda, come finora le ragazze di coach Nulli Moroni sono sempre state capaci di fare.

L’avversario che arriverà al palazzetto comunale di Via Varrone fra due giorni, sabato 11 dicembre 2021 (ore 17:30), sarà Clementina 2020. La formazione marchigiana ha avuto finora un andamento altalenante nel girone E di B1 femminile, dimostrando subito di poter competere per le prime due posizioni per poi ridimensionarsi. Per il momento ha 12 punti in classifica, tre in meno rispetto a Pomezia, dunque è una sfida da affrontare con la massima attenzione. Come già anticipato, l’inizio della Battistelli Termoforgia è stato a dir poco scoppiettante, con due vittorie nelle prime due partite di campionato.

Il 3-0 casalingo contro Volleyrò e quello esterno ai danni di Margutta hanno fatto pensare ad una seria candidata alla promozione, prima di fare i conti con il derby anconetano. Alla terza gara è arrivata una sconfitta imprevista contro la Pieralisi Pan Jesi che ha tolto qualche certezza alle clementine. Le tossine della sfida cittadina si sono fatte sentire anche nel match successivo, con le marchigiane che hanno perso in casa contro Trevi. Il calendario non ha poi aiutato la Clementina 2020: in rapida successione sono arrivate quelle che sono ora le prime tre della classifica, ma la squadra non ha demeritato, anzi ha battuto Nottolini in trasferta (3-2), ha perso contro la capolista Perugia soltanto al tie-break e poi si è arresa alla FGL Castelfranco.

Nell’ultimo turno dello scorso week-end, invece, è arrivata una confortante vittoria (3-1) contro Porto San Giorgio. Pomezia deve difendere il quarto posto che occupa in coabitazione con Volleyrò, ogni passo falso con una classifica così corta può essere fatale, anche se la lezione imparata sabato scorso è stata ben assimilata. Fra 48 ore le rossoblu faranno di tutto per far esultare nuovamente il proprio pubblico.