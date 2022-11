B1: United Pomezia, Carlotta Frasca esalta il gruppo: “Brave a non mollare mai”

La serie B1 femminile dello United Volley Pomezia ha ritrovato il suo “catino”. La formazione del presidente Gianni Viglietti ha conquistato il secondo successo consecutivo: nel giro di sette giorni le due gare interne contro le pugliesi di Castellanagrotte e le siciliane di Terrasini hanno prodotto cinque punti.

Dopo il 3-0 del secondo turno, è il successo al tie-break di sabato scorso al termine di una gara molto tirata come conferma l’opposto classe 1996 Carlotta Frasca: “Nonostante le avversarie venissero da una trasferta logisticamente complicata, sono entrate in campo con determinazione e ci hanno costretto a rincorrere quasi sempre. Tutti i set sono stati molto combattuti: il primo e il terzo lo hanno vinto le siciliane, il secondo e il quarto (l’unico in cui lo scarto è stato più evidente, ndr) ce li siamo aggiudicati noi. Poi al tie-break siamo state più brillanti e ci siamo andate a prendere la vittoria che ci serviva per dare continuità al successo sul Castellanagrotte”.

Ancora una volta decisivo, come spesso è accaduto allo United Volley Pomezia negli ultimi anni, il carattere della formazione di coach Gianluca Lacasella: “Siamo state brave a rimanere sul pezzo e a non mollare mai, cosa che ci capitava anche nelle scorse stagioni” sottolinea la Frasca. Nel prossimo turno le pometine saranno di scena in casa delle campane del San Salvatore Teresino che al momento sono terze in classifica con sette punti conquistati in quattro partite (contro i cinque in tre gare raccolti dallo United Volley Pomezia). “In settimana studieremo bene le avversarie e cercheremo di capire come metterle in difficoltà”.

Anche la Frasca, come tante altre compagne di squadra, ha cominciato il percorso della società dall’inizio e dunque è al quarto anno in maglia pometina. “Mi trovo molto bene qui. Anche se c’è stato qualche cambiamento a livello di gruppo, l’inserimento delle nuove ragazze è sempre in linea con la filosofia della società e questo ci permette di mantenere sempre uno spirito forte di squadra. Dopo tre partite parlare di obiettivi è complicato, ma sappiamo di avere una squadra di valore”.