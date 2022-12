B1: lo United Pomezia batte 3 colpi, Catania liquidato in poco più di un’ora

La legge del PalaCupola è stata fatta valere per l’ennesima volta: quando respira l’aria di casa in questa stagione, lo United Pomezia dà il meglio di sé come ben testimoniato dal netto 3-0 inflitto oggi pomeriggio all’Hub Ambiente Catania. È la conferma che le mura amiche possono contribuire a una buona parte del cammino pometino nel girone E della Serie B1 di volley femminile. Finora lo United di coach Lacasella ha inanellato 4 successi in altrettanti incontri, con 10 punti in cascina sui 12 disponibili.

Il match odierno è stato reso “semplice” dall’efficacia in attacco di Pomezia. Già nel primo set l’equilibrio è durato molto poco (fino all’8-6). Il gap si è ampliato di scambio in scambio, con il 21-13 che ha reso evidente al pubblico di casa la differenza in campo tra le due squadre. I set point a disposizione sono stati gestiti senza eccessivi affanni e il 25-19 è stato anche un po’ stretto alle rossoblu.

Nel secondo parziale il dominio è stato ancora più netto. Il 5-5 momentaneo ha soltanto illuso le ospiti, Pomezia ha innestato ben presto il turbo, allungando fino a diventare irraggiungibile, come reso chiaro dal 25-14 finale. Il “bis” nel conto set ha ulteriormente galvanizzato le padrone di casa che non si sono fatte pregare nemmeno nella terza frazione di gioco. Il punteggio non è mai stato in discussione nonostante la buona volontà delle giocatrici di coach Baldi.

Con sette match point conquistati, Pomezia ha individuato il momento giusto per chiudere la partita e al terzo tentativo ci è riuscita con grande soddisfazione dei tifosi del PalaCupola. Con questa vittoria, lo United sale a quota 13 punti, in attesa dell’ultimo match del 2022 del prossimo weekend. Le laziali saranno di scena a Lecce contro la temibile Narconon Melendugno. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-HUB AMBIENTE CATANIA 3-0 (25-19, 25-14, 25-19)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Lacasella

CATANIA: Emmi, Minervini, Bisicchia, Altavilla, Mercieca, Giacomazzi, Oliva, Foti (L2), Luzzi, Di Fabio (L), Sant’Ambrogio, Mastroeni. All: Baldi