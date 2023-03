B1. Lo United Pomezia si aggiudica anche il derby di ritorno: è pokerissimo!

Quattro mesi dopo, un altro derby a tinte rosse e blu. Lo United Pomezia batte 3-1 al PalaCupola il Volleyrò Casal De’ Pazzi che ormai dista soltanto una lunghezza nella classifica del girone E della Serie B1 di volley femminile. È stato un successo meritato quello delle ragazze di coach Tarquini, sempre sul pezzo, fatta eccezione per il disastroso terzo set. È la quinta vittoria consecutiva per lo United, mentre le giovani romane devono prestare attenzione al pericoloso riavvicinamento delle altre pretendenti alla zona play-off. Il primo parziale è stato contrassegnato da un avvio migliore delle ospiti (7-4, 10-7), un gap colmato in modo veemente dalle pometine che hanno prima pareggiato e poi messo la freccia (16-15).

Da quel momento le rossoblu sono state irresistibili, come ben testimoniato dall’ace di Bigioni e dal muro di Frasca che hanno permesso di costruire un prezioso 19-15. I 4 punti di vantaggio sono stati mantenuti anche grazie al tocco intelligente di Corvese, mentre un muro di Viglietti ha regalato alle padrone di casa quattro set point. La prima è stata quella decisiva per il momentaneo 1-0. Nella seconda frazione di gioco, il Volleyrò ha provato ad alzare la voce. Il 7-2 ha costretto Tarquini al time-out, ma la formazione romana ha allungato ulteriormente fino al 9-3. Da quel momento il set si è riaperto, con Frasca che ha portato Pomezia a un solo punto di svantaggio. Liguori da posto 4 ha poi firmato l’11-11, mettendo a frutto il buon turno al servizio di Viglietti.

L’equilibrio successivo si è spezzato grazie all’ace di Corvese e allo smash della stessa Viglietti (16-14). Lo United ha ampliato il vantaggio, tanto è vero che in questo parziale i set point sono stati ben sei. Frasca, ben servita da Lanzi, ha chiuso i conti per il 2-0 che ha entusiasmato il PalaCupola. Il terzo parziale ha registrato il prepotente riscatto del Volleyrò. Per le padrone di casa non c’è stata alcuna possibilità di reagire: come nel set precedente, la squadra di coach Ebana si è portata sul 9-3, ma in questo caso la fuga è andata a buon fine, anzi le giovani romane sono diventate sempre più imprendibili di minuto in minuto fino al 25-9 che ha riaperto il derby. Nella quarta frazione di gioco si è visto un Volleyrò convinto dei propri mezzi e soprattutto di poter prolungare la partita fino al tie-break.

Il 7-3 per le ospiti ha spinto Tarquini ad operare un cambio che poi si è rivelato fondamentale. Palermo è entrata nel migliore dei modi, andando subito a punto con un mani fuori e contribuendo con un suo ace al riavvicinamento progressivo delle rossoblu. Frasca ha poi certificato il pareggio (12-12). L’allungo pometino è arrivato poco dopo, con il prezioso contributo di Oggioni (tocco di seconda) e una Palermo sempre più on fire (nuovo ace per il 22-19). Con tre match point a disposizione, lo United ha chiuso la contesa per il 3-1 definitivo. Fra una settimana, la possibile sesta vittoria consecutiva passerà dalla Sicilia, più precisamente da Marsala, mentre il Volleyrò se la vedrà al PalaScozzese contro Castellana Grotte. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI 3-1 (25-20, 25-18, 9-25, 25-22)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini

VOLLEYRÒ: Atamah, Del Freo, Cavalieri, Esposito, Allaoui, Franceschini, Cherubini, Ribiechi, Martinelli, Salas, Fusco, Ndoye, Camerini, Antonucci, Farelli. All. Ebana