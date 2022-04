B1: un solo punto per Pomezia contro Trevi ma la corsa ai play-off è ancora incertissima

Non si piange mai sul latte versato, ma lo United Pomezia ripenserà a lungo a quanto accaduto ieri al PalaCupola nell’incredibile match contro la Lucky Wind Trevi. Il penultimo turno del girone E della B1 di volley femminile è stato caratterizzato da una sfida incerta come non mai tra le rossoblu di coach Nulli Moroni e le umbre. È stata proprio la formazione perugina a spuntarla, ma soltanto dopo aver annullato due match point pometini nel quarto set e aver conquistato il tie-break ai vantaggi.

Pomezia si è dovuta dunque accontentare di un punto che, fortunatamente, non pregiudica la possibilità di accedere ai play-off. Il primo set ha fatto capire allo United che non sarebbe stata una partita semplice. Se lo è aggiudicato Trevi gestendo un buon vantaggio e l’allungo nella seconda parte del parziale, un 25-21 che ha destato comunque dal torpore le padrone di casa. Nel secondo set, infatti, le rossoblu sono partite col piglio giusto (4-1), subendo però la rimonta della Lucky Wind (11-11). Lo United non si è perso d’animo e, nonostante il nuovo allungo e la nuova parità (da 19-14 a 19-19), ha messo a segno un parziale di 6-0 che ha consentito di non lasciare scampo alle avversarie e di pareggiare il conto set.

La terza frazione di gioco ha messo in luce quanto equilibrio ci fosse tra le due squadre. I tentativi di fuga di Pomezia (14-10) non hanno spaventato Trevi che ha pazientato e pareggiato prima di portarsi in vantaggio (20-18). Il controsorpasso delle rossoblu è diventato realtà per poi rende indispensabili i vantaggi che hanno visto le ragazze di Nulli Moroni assestare il colpo decisivo. Il 2-1 provvisorio ha galvanizzato lo United, pronto a fare proprio anche il quarto set, ma proprio questa frazione di gioco è stata a dir poco stregata.

Pomezia si è illusa di essere vicina al traguardo sul 24-22, però i due match point sono stati annullati da Trevi che si è anche tolta lo sfizio di vincere il parziale e prolungare la partita al tie-break. Il set breve è stato ulteriormente incerto e il 16-14 in favore delle ospiti ha dimostrato quanto i piccoli dettagli abbiano fatto la differenza. Sugli scudi Corvese (21 punti), Frasca (19) e Bigioni (17), senza dimenticare le ottime e ben salde ricezioni di Lanzi nei momenti più infuocati del match.

La corsa ai play-off è appassionante come non mai: ora al secondo posto c’è Clementina 2020 con 45 punti, gli stessi della FGL Castelfranco, sconfitta in Abruzzo da Chieti e prossimo avversario dello United Pomezia che insegue a 44 punti. Nell’ultimo turno di campionato bisognerà allacciare le cinture e incrociare le dita. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-LUCKY WIND TREVI 2-3 (21-25, 25-19, 26-24, 24-26, 14-16)

POMEZIA: Corvese 21, Kranner 8, Evangelista, Bigioni 17, Licata, Frasca 19, Viglietti 5, Lanzi (L1), Zannoni (L2), Palermo 2, Campana, Oggioni 6. All. Nulli Moroni

TREVI: Ameri 16, Borelli 12, Tiberi 8, Lillacci (L1), Capezzali 25, Pioli, Giordano 3, Castellucci 15, Bosi, Ndulue, Coresi (L2). All. Sperandio