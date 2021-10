B1: troppa Nottolini per Volleyrò, a Capannori finisce 3-0 per le toscane

La vittoria contro laaveva fatto sperare in ben altra trasferta per quel che riguarda ilin Toscana. Si sapeva da subito che la sfida controera complicata e il 3-0 per le lucchesi ha confermato in pieno queste previsioni. Alle romane si sono arrese dopo aver potuto fare poco nei primi due set, lottando nell’ultimo fino alla fine. Tra l’altro, le padrone di casa hanno potuto beneficiare della presenza del pubblico, dopo i cavilli burocratici delle precedenti sfide, un’arma in più che è risultata decisiva.

I primi due parziali sono terminati sul 25-16 e sul 25-14, segno che la formazione di Casal De’ Pazzi non ha saputo trovare le giuste contromisure al predominio di Nottolini. Nell’ultimo parziale c’è stata una reazione importante, peccato che le padrone di casa siano rimaste concentrate fino alla fine, concludendo il set sul 25-23 che ha sancito il 3-0 definitivo. Tra una settimana, Volleyrò ospiterà in casa la corazzata 3M Perugia che finora è a punteggio pieno. Il tabellino del match:

NOTTOLINI VOLLEY-VOLLEYRO’ CASAL DE’ PAZZI 3-0 (25-16, 25-14, 25-23)