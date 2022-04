B1: altro tie-break sfortunato per Volleyrò, rimontata e raggiunta in classifica da Nottolini

Disputare un match senza grandi pensieri e obiettivi di classifica può essere di grande aiuto per qualsiasi sport, figurarsi la pallavolo. Se n’è avuta una splendida testimonianza oggi pomeriggio a Casal De’ Pazzi, con il Volleyrò e il Nottolini che si sono affrontate con la mente sgombra e la sicurezza della permanenza in B1.

Ne è venuto fuori un incontro pirotecnico e senza esclusione di colpi, in cui l’ha spuntata alla fine la formazione ospite al tie-break. La rimonta lascia qualche rimpianto nelle fila romane. Volleyrò era infatti in vantaggio di due set, dopo aver dominato i primi parziali con un gioco frizzante e incisivo. Chi si sarebbe aspettato una Nottolini sconfortata e demoralizzata per il 25-19 e il 25-17 in rapida sequenza si è però presto ricreduto.

Le lucchesi si sono riscattate ampiamente, nonostante il grande equilibrio del terzo e del quarto set che hanno visto la formazione di Capannori prevalere di misura. Il tie-break è stato la ciliegina sulla torta di una partita già abbastanza appassionante. Sono stati necessari i vantaggi e un incertissimo 18-16 per permettere a Nottolini di completare la rimonta e conquistare due punti preziosi. Con questo successo le toscane hanno agganciato in classifica proprio Volleyrò al quinto posto. Il tabellino del match:

VOLLEYRÒ CASAL DE’ PAZZI-NOTTOLINI CAPANNORI 2-3 (25-19, 25-17, 21-25, 22-25, 16-18)

VOLLEYRÒ: Batte, Bellia, Cabassa, Atamah, Mariani, Viscioni, Di Mario (L), Zuliani. All. Ebana.

NOTTOLINI: Tesanovic, Coselli, Salvestrini, Catani, Sciabordi, Bresciani, Bianciardi, Lunardi, Varani, Sciabordi, Battellino. All. Capponi