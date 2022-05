B1: termina con l'ennesima sconfitta la stagione della Margutta CivitaLad

Squadra in casa

Squadra in casa Volley Angels Project

Termina con un’altra sconfitta la tribolata stagione della Margutta CivitaLad nel campionato di B1. C’era ben poco da chiedere alla sfida senza ambizioni tra le rossoblu e il fanalino di coda Volley Angels Project. Le marchigiane hanno voluto salutare nel migliore dei modi il loro pubblico e ci sono riuscite grazie a quattro set in cui le marguttine sono riuscire a giocare la migliore pallavolo soltanto a tratti.

I primi due set conquistati in rapida successione dalle padrone di casa hanno spiazzato la CivitaLad che sperava di concludere con un successo il campionato 2021-2022. Nel terzo parziale c’è stato il riscatto delle ragazze di coach Grechi, un bel 25-14 caratterizzato da giocate efficaci e di qualità. Purtroppo si è trattato della classica eccezione che conferma la regola, visto che anche la quarta frazione di gioco non ha riservato gioie alla Margutta. Il 25-20 per Volley Angels ha chiuso i giochi sul 3-1 definitivo.

Se non altro è stato mantenuto il penultimo posto nel girone E: la CivitaLad ha raggranellato quest’anno soltanto 11 punti, frutto di 3 vittorie e 19 sconfitte, con il picco stagionale rappresentato dal derby vinto contro Pomezia. Ora bisognerà dimenticare in fretta questa annata e pensare alla B2 dei prossimi mesi. Il tabellino del match:

VOLLEY ANGELS PROJECT-MARGUTTA CIVITALAD 3-1 (25-21, 25-19, 14-25, 25-20)

VOLLEY ANGELS: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All. Capriotti-Ruggieri

MARGUTTA: Grossi, Laragione, De Arcangelis, Solarino, Baffetti, Ceresi, Di Gennaro, Maschietto, Vidotto, Madonna. All. Grechi