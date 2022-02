B1: ritorno in grande stile per lo United Pomezia, 3-0 nelle Marche contro Volley Angels

Prima la pausa natalizia, poi lo stop imposto dalla Federazione a causa dei contagi da covid-19 e infine un intoppo anche nel giorno previsto per la ripresa. Non si può dire che lo United Pomezia non abbia avuto pazienza nell’aspettare il sospirato return to play nel campionato di Serie B1 di volley femminile. Il conto alla rovescia doveva terminare una settimana fa con il match casalingo contro l’Europea 92 Isernia, ma un caso di positività nel gruppo squadra molisano ha rinviato ulteriormente la prima gara del 2022.

Ieri le rossoblu hanno avuto la possibilità di giocare una partita ufficiale, l’insidiosa trasferta marchigiana sul campo del Volley Angels Project. È come se il tempo non fosse mai trascorso, Pomezia è tornata a macinare un’ottima pallavolo, come avvenuto nel 2021 e il 3-0 inflitto ieri alle avversarie fermane ha confermato le ambizioni di classifica. Giocare contro il fanalino di coda può sembrare semplice, ma soltanto apparentemente e le ragazze di coach Nulli Moroni hanno dimostrato (ancora una volta, se ce ne fosse stato bisogno) che non sottovalutano mai gli avversari.

L’incontro in terra marchigiana si è messo subito bene con un parziale ai limiti della perfezione: il 25-16 in favore dello United ha dato ulteriore coraggio alla squadra romana che ha incontro comunque qualche difficoltà in più nel secondo set. Il 25-22 è stato la conseguenza della voglia delle padrone di casa di tornare in partita, un proposito con cui Pomezia non si è dimostrata andare d’accordo. Il 2-0 ha tagliato le gambe alle avversarie che poi hanno ceduto la terza frazione di gioco con un altro 25-16.

Con questo successo, lo United è momentaneamente al secondo posto (a parità di partite) insieme alla FGL Castelfranco con 23 punti, gli stessi di Volleyrò che però ha disputato un match in più. Il prossimo appuntamento è in programma per sabato 26 febbraio 2022, in casa contro la Pallavolo Teatina, alla ricerca di punti e rinfrancata dalla vittoria di ieri ai danni della Margutta CivitaLad. Il tabellino del match:

VOLLEY ANGELS PROJECT-UNITED POMEZIA 0-3 (16-25, 22-25, 16-25)

VOLLEY ANGELS: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All.: Capriotti-Ruggieri

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.