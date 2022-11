B1: grande rimonta di Pomezia, prima la paura poi la vittoria al tie-break con Marsala

Due punti insperati. Si può riassumere in tre parole il folle pomeriggio dello United Pomezia al PalaCupola contro il Fly Volley Marsala. È stata una partita dai due volti, con le rossoblu in svantaggio di due set in maniera a dir poco rocambolesca e poi capaci di costruire una rimonta a cui neanche il tifoso più ottimista avrebbe forse creduto. Il match ha visto le ospiti farsi coraggio dopo un equilibrio piuttosto lungo nel punteggio.

Le fasi finali della frazione di gioco di partenza sono state emozionanti: prima è stata Pomezia a conquistare un set point (24-23), annullato dalle siciliane che hanno poi sfruttato al meglio i vantaggi e ottenuto l’1-0 con un incredibile 26-24. Ancor più clamoroso è stato l’andamento del secondo parziale. La Fly Volley, esaltata dal vantaggio precedente, ha accelerato decisamente i ritmi, creando un gap che sul 18-10 sembrava incolmabile. Lo United ha però reagito con la consueta grinta con cui ha abituato i tifosi di casa.

Con pazienza si è arrivati fino a un altro 24-24 e anche in questa occasione i vantaggi hanno premiato Marsala con un beffardo 27-25. A quel punto è cominciata un’altra partita. Le rossoblu hanno messo da parte qualsiasi insicurezza e gestito con maturità il terzo set, vinto senza grandi problemi. Il quarto parziale è stato ulteriormente dominato dalle padrone di casa che sono diventate irraggiungibili minuto dopo minuto.

La fatica della rimonta non si è fatta sentire nemmeno nel tie-break, in cui le pometine hanno dominato fin dal primo scambio (al cambio campo le squadre si sono ritrovate sull’8-3): con otto match point a disposizione, i due punti sono diventati realtà, un successo non semplice ma di sicuro meritato per quanto visto in campo. La squadra sale così a quota 10 punti in classifica e fra una settimana andrà a far visita alla (per ora) invincibile capolista Arzano. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-FLY VOLLEY MARSALA 3-2 (24-26, 25-27, 25-20, 25-17, 15-6)

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Mordecchi, Prati. All: Lacasella

MARSALA: Fabbo, Orto, Franceschini, Scirè, Miliani, Gasparroni, Caserta, Pirrone, Antico, De Vita, Modena, De Marco. All. Camiolo