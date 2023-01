B1: primo ko casalingo per lo United Pomezia, contro la P2P Baronissi arriva soltanto un punto

Il 2023 dello United Pomezia si apre purtroppo con una delusione. Oggi pomeriggio è arrivata la prima sconfitta interna in stagione della squadra rossoblu che non è riuscita ad approfittare del primo e terzo set vinti per regalare l’ennesima gioia ai tifosi di casa. Il PalaCupola è stato espugnato dalla Polisportiva Due Principati che ha avuto il merito di crederci sempre, anche quando il match sembrava indirizzato verso le ragazze di coach Lacasella. La partita è cominciata con le pometine in grande spolvero e capaci di farsi strada dopo l’equilibrio iniziale grazie a una volata impressionante negli ultimi cinque scambi (da 20-15 a 25-15).

Nel secondo parziale le premesse sembravano buone per l’immediato raddoppio. Il momentaneo 17-13 in favore di Pomezia ha illuso la formazione di casa che si è fatta recuperare (18-18) e superare (19-21) dalle ospiti. Il 25-22 finale di questa frazione di gioco ha lasciato più di un rimpianto per il mancato 2-0 che avrebbe probabilmente messo una seria ipoteca sull’incontro. Il terzo set ha visto comunque lo United riportarsi avanti e sempre con un buon margine, un 25-20 maturato al termine di un andamento “a strappi” del parziale. Anche il quarto set ha lasciato parecchio amaro in bocca.

Le rossoblu lo hanno riacciuffato dopo essere state sotto per 17-12, prima pareggiando e poi contendendo alla formazione di Baronissi ogni palla. Alla fine la P2P si è imposta con il minimo scarto, costringendo le due compagini a giocarsela al tie-break. Proprio il set corto è stato equilibrato almeno fino al cambio campo (8-6 per Baronissi), prima che gli attacchi poco incisivi e un po’ confusi dello United rendessero la vita semplice alle campane.

Il parziale si è concluso sul 15-10, regalando un solo punto a Pomezia che è stata agganciata in classifica (girone E della B1 femminile di volley) dalla P2P. Fra una settimana terminerà il girone d’andata, con il match in trasferta sul campo della Givova Fiamma Torrese. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-POLISPORTIVA 2 PRINCIPATI 2-3 (25-15, 22-25, 25-20, 23-25, 10-15)

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Lacasella

P2P: Liguori, Silvestrini, Vianello (L), Simoncini, Marchesano, Andeng, Grillo, Sanguigni, Alikaj, Napolitano, Staffini, Del Vaglio. All. Castillo