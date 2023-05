B1. Lo United Pomezia travolge la Fiamma Torrese e conclude il campionato al 4° posto

Un quarto posto finale con tanti rimpianti. È questo il bilancio della stagione 2022-2023 dello United Pomezia nel campionato di Serie B1 di volley femminile. Le rossoblu hanno battuto oggi pomeriggio al PalaCupola la Fiamma Torrese con un netto 3-0, ma non è bastato per insidiare la terza piazza del girone E occupata dall’Amando Volley e che avrebbe garantito l’accesso ai play-off promozione per l’A2. Le messinesi hanno infatti vinto negli stessi momenti con la P2P Baronissi, salendo a quota 48 punti in classifica, con appena due lunghezze di vantaggio sulle pometine.

La squadra di coach Tarquini è stata protagonista di un girone di ritorno spettacolare in cui ha conquistato 28 dei 33 punti disponibili, quindi con un’andata meno altalenante il prestigioso obiettivo sarebbe stato raggiunto senza problemi. Ma non si può proprio rimproverare nulla alla società del presidente Viglietti. Proprio come nella scorsa stagione, lo United ha dato filo da torcere alle avversarie, giocandosi l’accesso ai play-off fino all’ultimo e nelle 22 partite di questi mesi così intensi si è visto a tratti un gioco essenziale e redditizio come non mai. Proprio come avvenuto oggi, con la Fiamma Torrese che ha potuto fare ben poco contro le offensive rossoblu.

I primi due parziali sono stati emblematici dell’atteggiamento affamato di Pomezia, capace di bloccare le avversarie ad appena 11 e 12 punti. Un pizzico di equilibrio in più si è registrato nel terzo set, con le campane che hanno raggranellato 18 punti, ma senza dare mai l’impressione di tornare in partita. È terminata dunque con questi tre squilli la stagione pometina in B1, una categoria che la squadra conosce ormai alla perfezione e in cui potrà recitare di sicuro un ruolo da protagonista in futuro. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-GIVOVA FIAMMA TORRESE (25-11, 25-12, 25-18)

POMEZIA: Corvese, Grossi, Mordecchi, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Marcelli, Palermo, Prete, Prati, Zannoni. All. Tarquini

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi , Bucci (L1), Azzurro (L2), Figini, Manto, Cingolani, Fiorillo. All: Salerno