B1. Pomezia tiene testa alla capolista: contro Castelfranco non basta il doppio vantaggio

6 novembre 2021-21 ottobre 2023: sono passati quasi due anni esatti, ma i tifosi dello United Pomezia hanno assistito a una partita-fotocopia delle loro beniamine al PalaCupola contro la FGL-Zuma Castelfranco. Le rossoblu di coach Tarquini hanno infatti perso al tie-break, proprio come accaduto nel 2021 e con la stessa sequenza di set, il più classico dei dejà-vu. Non è bastato alla squadra di casa spaventare la capolista del girone D della B1 di volley femminile andando due volte in vantaggio, le toscane hanno pazientato e replicato fino al decisivo quinto parziale. Pomezia merita però tutti gli applausi possibili per aver strappato un punto a una squadra che finora non aveva perso nemmeno una frazione di gioco, è mancato qualcosa nei momenti decisivi per assestare il colpo finale alla formazione pisana. Fra una settimana sarà ancora una volta il PalaCupola a fare da sfondo al prossimo impegno dello United: l’avversario sarà l’ennesima compagine toscana del girone, il Nottolini Capannori.

Primo set: il parziale viaggia sui binari dell’equilibrio come ben testimoniato dal momentaneo 11-11, segno che coach Tarquini ha studiato alla perfezione l’avversario, senza dargli troppe possibilità di attacco. Sul 23-19 per Pomezia sembra che le padrone di casa possano vincere il set agevolmente, ma Castelfranco rimonta e si porta a una sola lunghezza di distanza. Un mani fuori su attacco di Liguori regala due palle set alle rossoblu, entrambe sciupate, prima che ai vantaggi un errore in attacco delle toscane spiani la strada verso il definitivo 28-26 per l’entusiasmante 1-0.

Secondo set: anche in questa frazione di gioco il provvisorio 11-11 fotografa un match incerto come non mai e soprattutto spettacolare. È da questo momento però che la FGL-Zuma prende il largo, portandosi prima sul 19-14. Lo United dimostra di avere comunque le proverbiali sette vite dei gatti e rimonta fino al -1 (20-21) e al successivo 23-23, meritandosi persino una palla set. Castelfranco riesce ad annullarla e a spuntarla ai vantaggi, in questo caso deludenti per Pomezia.

Terzo set: le rossoblu dimostrano di avere una marcia in più in un PalaCupola entusiasta e frizzante. I botta e risposta tra le due formazioni terminano presto ed è lo United che accumula un vantaggio sempre più evidente (22-15). Fortunatamente non c’è bisogno dei soliti vantaggi e le pometine esaltano il pubblico di casa con un 25-20 che le riporta nuovamente avanti, con la prospettiva incoraggiante di un colpaccio ai danni della capolista.

Quarto set: il nuovo vantaggio viene presto cancellato da una frazione di gioco in cui Castelfranco domina in lungo e in largo. Si giunge al 19-11 per le toscane, vogliose di portare a casa dei punti pesanti e gli scambi successivi sono ordinaria amministrazione per la FGL-Zuma che risponde per la seconda volta alle padrone di casa e prolunga il match al decisivo tie-break.

Quinto set: ci si gioca ovviamente molto nel set corto e l’incertezza regna sovrana nella prima parte del parziale. L’8-6 per le pisane, risultato con cui si cambia campo, è la testimonianza del fatto che non ci sia una squadra prevalente sull’altra. A quel punto però il team di coach Bracci si rende protagonista di quattro punti consecutivi che rendono la vita difficile allo United. La reazione generosa delle rossoblu non basta, a vincere sono le ospiti con un 15-9 che chiude una contesa che può essere definita senza problemi “uno spot per la pallavolo”. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-FGL ZUMA CASTELFRANCO 2-3 (28-26, 24-26, 25-20, 17-25, 9-15)