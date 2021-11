B1: Pomezia cerca la terza vittoria di fila in Abruzzo, sabato la gara con Chieti

Sono 220 i chilometri che separano lodal campo in cui si potrebbe inanellare la terza vittoria consecutiva nel campionato didi volley femminile. Sabato 27 novembre 2021 (ore 17), la formazione rossoblu sarà impegnata aper affrontare una squadra ostica e che in casa ha sempre dato filo da torcere ad ogni avversario, la. La trasferta abruzzese potrebbe dire molto su quella che sarà la stagione di Pomezia che vuole a tutti i costi prolungare il proprio momento magico.

Dopo la sconfitta nella seconda giornata contro la capolista Perugia, lo United ha sempre conquistato dei punti in ogni match disputato e l’obiettivo sarà lo stesso anche contro Chieti. Non sarà un’impresa semplice. La formazione abruzzese ha cominciato questo campionato con una sconfitta contro la già citata Perugia, perdendo poi un incredibile match casalingo con Trevi (2-3) e subendo un pesante 3-0 nella gara che l’ha vista contrapposta alla FGL Castelfranco.

Alla quarta giornata è arrivato il primo successo, un rotondo 3-0 ai danni di Isernia, bissato da un risultato identico in trasferta contro l’Energia 4.0 De Mitri. Lo scorso fine settimana, la Pallavolo Teatina si è invece fatta rimontare dalla Margutta CivitaLad, un 1-3 che le neroverdi intendono assolutamente cancellare in fretta. Sulla sua strada c’è però una Pomezia in salute che punta al tris di vittorie, un ruolino di marcia che non sarebbe affatto male per una neopromossa in B1.

Le abruzzesi vogliono far valere il tifo del pubblico amico e il desiderio di rimanere a debita distanza dalla zona calda della classifica (attualmente i punti conquistati sono 7), anche se le rossoblu hanno dimostrato di non avere alcun timore reverenziale di fronte a qualsiasi formazione.