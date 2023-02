B1. Pomezia sei TRE…menda! A Terrasini arriva la tanto attesa terza vittoria di fila

La legge dei grandi numeri è stata rispettata ancora una volta. Quest’anno lo United Pomezia non aveva mai conquistato tre vittorie consecutive, fermandosi sempre dopo due begli exploit. Prima o poi, però, doveva arrivare anche questo tris e la formazione rossoblu è riuscita a sfatare il tabù a Terrasini contro un Duo Rent che le ha reso la vita difficile soltanto nel secondo set. Il primo parziale ha messo subito in mostra una squadra concentrata e vogliosa di conquistare il bottino pieno senza troppi fronzoli. L’equilibrio è durato fino al 6-6, poi le ragazze di coach Tarquini si sono scatenate, costruendo un punteggio sempre più in loro favore.

Dal 12-7 si è quindi passati rapidamente al successivo 19-11, quasi una sentenza verrebbe da dire. Il resto degli scambi è stato caratterizzato da ordinaria amministrazione, tanto è vero che i set point a disposizione sono sembrati a tutta la Tensostruttura una dote rassicurante per i colori rossoblu. Il Duo Rent ne ha annullati 2 su 7, uno sforzo che non è stato sufficiente per evitare il 25-19 e il momentaneo 1-0. Nella seconda frazione di gioco le padrone di casa hanno cercato in tutti i modi di riscattarsi.

Il 3-0 di Pomezia non ha spaventato le siciliane che hanno ribaltato il punteggio, poi rimasto a lungo in bilico (7-7, 9-9 e poi 13-13). Le due formazioni sono rimaste molto vicine, con lo United capace di mantenere un break incoraggiante (22-20) fino al 25-23 che ha demoralizzato Terrasini per il 2-0 provvisorio. Nel terzo parziale non c’è stata invece storia. Le pometine hanno ingranato subito la quinta, mettendo a referto un gap sempre più ampio (5-2, 11-6). Il 18-11 e il 20-12 successivi hanno minato le poche certezze rimaste tra le padrone di casa e il 25-14 finale ha chiuso i giochi dopo un’ora e venti di match.

La gestione Tarquini ha finora garantito 8 punti sui 9 disponibili, Pomezia ne ha 26 e non può non guardare con interesse al terzo posto del girone E della B1 che significherebbe play-off promozione. Il prossimo 4 marzo le rossoblu torneranno in campo al PalaCupola per affrontare la Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Sarà l’occasione perfetta per vendicare il ko dell’andata e cercare di realizzare un poker di successi che entusiasmerebbe ancora di più l’ambiente. Il tabellino del match:

DUO RENT TERRASINI-UNITED POMEZIA 0-3 (19-25, 23-25, 14-25)

TERRASINI: Biccheri, Nasi, Angelova, Vescovo, Pecora, Bruno, Calia, Evola, Gabriele, Baruffi. All. D’Accardi

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini