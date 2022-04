B1: Pomezia supera Nottolini in 4 set, il sogno play-off continua

Il calendario “pazzo” e stravolto dal covid-19 ha riservato allo United Pomezia una serie di recuperi ravvicinati, un vero e proprio tour de force che è comunque cominciato nel migliore dei modi. Ieri le rossoblu di coach Nulli Moroni hanno infatti battuto Nottolini Volley al PalaCupola, lo stesso avversario che verrà affrontato in trasferta tra due giorni. Il 3-1 pometino consente alla squadra di inseguire un sogno coltivato sempre a bassa voce, quello dei play-off promozione.

Lo United è infatti salito a quota 38 punti nel girone E della B1 di volley femminile, 6 in meno rispetto alla seconda in classifica (FGL Castelfranco) e con due match ancora da recuperare. L’aggancio è dunque possibile, ma bisogna prestare attenzione anche alla fame insaziabile della Clementina 2020 che può ambire allo stesso obiettivo dopo una serie impressionante di vittorie consecutive. Avere la meglio su Nottolini non è stato semplice, come ben testimoniato dai primi due set.

Pomezia l’ha spuntata nel primo, ma di misura, un 25-22 che ha evidenziato comunque la grande capacità delle rossoblu di rimanere concentrate nei momenti decisivi e delicati della gara. La reazione delle avversarie non si è fatta attendere e il secondo parziale ha rimesso in discussione il risultato: il 25-19 di Nottolini non è stato vissuto con disappunto dalle romane, anzi le ha caricate ancora di più per una terza frazione di gioco da incorniciare (25-16, un predominio netto).

Nel quarto set non sono mancate le difficoltà: le toscane hanno cercato di prolungare il match, comandando a lungo fino al 16-11 e sognando il tie-break. Il recupero di Pomezia è stato però impressionante: prima è arrivato il pareggio, poi l’equilibrio è proseguito fino ai vantaggi, con lo United ancora una volta concentrato sull’unico obiettivo possibile, la posta piena. Fra 48 ore le due squadre si affronteranno di nuovo, ma a campi invertiti, un altro test importantissimo per verificare le ambizioni pometine. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-NOTTOLINI VOLLEY 3-1 (25-22, 19-25, 25-16, 26-24)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. All. Nulli Moroni.

NOTTOLINI: Tesanovic, Coselli, Salvestrini, Catani, Sciabordi, Bresciani, Bianciardi, Lunardi, Varani, Sciabordi, Battellino. All. Capponi