B1: Pomezia ha imparato a sognare e non smetterà, Chieti battuta 3-1 al PalaCupola

Ho imparato a sognare e non smetterò. Proprio come la canzone dei Negrita, anche lo United Pomezia vuole continuare a coltivare il proprio sogno nel campionato di B1 di volley femminile: la salvezza è praticamente in cassaforte e la zona play-off rimane sempre a un passo, un obiettivo alla portata delle rossoblu di coach Nulli Moroni dopo l’ennesima vittoria, quella conquistata oggi pomeriggio al PalaCupola contro la Pallavolo Teatina. Non è stato un 3-1 semplice, ma proprio per questo il risultato va accolto con ancora più entusiasmo.

Si sapeva perfettamente che le abruzzesi sarebbero arrivate a Pomezia pronte a vendere cara la loro pelle e così è stato, visto che sono in piena lotta per la salvezza. Il primo set è stato equilibratissimo e spettacolare, dunque va dato merito allo United di aver mantenuto sempre la calma per assestare il colpo decisivo nei vantaggi. Le rossoblu si sono imposte 28-26, concretizzando l’1-0 che ha dato nuova linfa alle padrone di casa. Nel secondo parziale Pomezia ha comandato a lungo, conservando un buon margine per bissare il successo nel conto set.

Grazie a un gioco sempre attento e intelligente, la formazione laziale è stata capace di assicurarsi quattro set point, il secondo dei quali è stato messo a segno per il 2-0 provvisorio. La Pallavolo Teatina ha reagito con determinazione nel parziale successivo: dopo l’equilibrio iniziale, la squadra di coach Piazzese è stata protagonista di un bel break che l’ha portata sul 14-9. Lo strappo è stato prontamente ricucito da Pomezia (15-15), prima del nuovo allungo chietino. I due set ball delle ospiti hanno rasserenato le neroverdi che hanno dimezzato senza problemi lo svantaggio (25-21).

Il quarto set è stato la dimostrazione della forza di volontà dello United. Il parziale vinto dalla Teatina poteva scoraggiare la squadra romana, ma è stato invece un autentico assolo delle rossoblu, con un inizio scoppiettante e un finale senza patemi. Fra una settimana ci sarà l’occasione per sognare di nuovo nel derby contro la Margutta CivitaLad. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-PALLAVOLO TEATINA 3-1 (28-26, 25-21, 22-25, 25-17)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

CHIETI: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Courroux, Biesso, Stafoggia, Corradetti, Gorgoni, Ricci, Diodato. All. Piazzese.