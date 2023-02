B1. United Pomezia in Sicilia per sfatare il tabù della terza vittoria consecutiva

Sarà anche il numero “magico”, ma nel caso dello United Pomezia è più “maledetto” almeno per quel che riguarda la stagione in corso. Si sta parlando del 3, più precisamente della terza vittoria consecutiva che finora è sempre sfuggita alle rossoblu nel girone E della Serie B1 di volley femminile. Il tabù potrà essere sfatato a parecchia distanza da Pomezia, nello specifico quasi mille chilometri. Domani, sabato 25 febbraio, la formazione di coach Tarquini giocherà in trasferta a Terrasini (Palermo) contro un avversario da prendere assolutamente con le pinze.

La classifica delle siciliane non deve infatti ingannare: il Duo Rent è in piena corsa per la salvezza e ha spesso messo in difficoltà squadre considerate più blasonate o attrezzate. Ne è un chiaro esempio quanto avvenuto all’andata. Era lo scorso 29 ottobre e Pomezia faticò non poco per battere Terrasini, tanto da riuscirci soltanto al tie-break e dopo essere andata due volte in svantaggio. Quel 3-2 dovrà essere ben “stampato” nella mente delle ragazze dello United, soprattutto per inanellare questo sospirato terzo successo di fila.

Per ben tre volte le rossoblu ci hanno provato in questa stagione, ma un ko ha puntualmente infranto i sogni di un tris tanto atteso. Proprio a ottobre lo United ha battuto Castellana Grotte e Terrasini prima di cadere a San Salvatore Telesino contro la Forex Olimpia. Lo stesso è accaduto a novembre con la doppia e convincente vittoria ai danni del Volleyrò e di Marsala, a cui ha fatto seguito il ko con tanti rimpianti sul campo della capolista Arzano. Dicembre non è stato da meno: Pomezia ha dominato Catania al PalaCupola, espugnando poi il difficile taraflex della Narconon Melendugno.

Sembrava la premessa giusta per un filotto entusiasmante e invece a gennaio è arrivata la prima sconfitta casalinga contro la Polisportiva 2 Principati di Baronissi. Ora bisogna dare seguito ai 5 punti ottenuti con merito piegando la vicecapolista Amando Volley ed sbancando Castellana Grotte. Di sicuro Terrasini non sarà d’accordo, ma il salto di qualità (la zona play-off dista 6 lunghezze) passa proprio da queste serie positive. Domani, a partire dalle 15:00, tutto sarà molto più chiaro.