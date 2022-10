Volley femminile B1: lo United Pomezia sfiora il tie-break all’esordio in campionato

Si dice sempre che chi ben comincia è a metà dell’opera, ma esistono anche le eccezioni. Il cammino dello United Pomezia nel campionato di B1 2022-2023 è iniziato con una sconfitta, ma ci si può aggrappare a una serie di dati che non rappresentano certo un ragionamento ottimista a tutti i costi. La formazione di coach Lacasella ha perso 3-1 al Pala Bucalo di Santa Teresa di Riva (Messina) contro l’Amando Volley. Si tratta di una squadra che dà il meglio di sé proprio tra le mura amiche, tanto è vero che nella scorsa stagione le giocatrici siciliane hanno perso appena 12 set in 11 incontri casalinghi. Il debutto di Pomezia in campionato, dopo il rinvio della prima giornata prevista in origine a causa del ritiro del Caffè Trinca Palermo, non è stato affatto una passeggiata.

Le rossoblu hanno giocato a ben 750 chilometri da casa, una costante di molte trasferte di quest’anno in cui lo United sarà costretto ad affrontare viaggi molto lunghi. Il fatto che sia stato sfiorato il tie-break contro un avversario di tutto rispetto (terzo in classifica nella stagione 2021-2022) induce ad essere ottimisti con Pomezia. Le giocatrici rossoblu hanno pagato lo scotto dell’esordio perdendo il primo set con una distanza importante, nonostante un buon equilibrio nella prima metà del parziale. Il copione si è ripetuto nella seconda frazione di gioco: lo United ha tenuto testa alle padrone di casa (19-17 e 20-18 per Amando), prima di cedere alla distanza. Il 2-0 non ha però spaventato le pometine che hanno disputato un terzo set da applausi.

Bisognerà ripartire da questa frazione per i prossimi incontri: a lungo sotto nel punteggio (14-9, 16-11, 18-13) sul 21-17 per le siciliane è arrivato il riscatto di Pomezia che ha rimontato con coraggio fino alla vittoria del set, un 25-22 che dimostra quello di cui può essere capace questa squadra. C’è grande rammarico, invece, per il quarto parziale.

L’equilibrio si è spezzato quando Amando ha conquistato un match point (24-23), prontamente annullato dalle laziali che hanno poi ribaltato le sorti del match con un set point a loro favore. Il sogno del tie-break è però durato troppo poco, visto che le messinesi hanno avuto maggiore lucidità durante i vantaggi, fino al 27-25 che ha chiuso i giochi in maniera definitiva. Fra una settimana Pomezia esordirà finalmente in casa e avrà l’occasione per il riscatto: al PalaCupola arriverà Castellana Grotte e l’obiettivo sarà quello di incamerare i primi punti della stagione. Il tabellino del match:

AMANDO VOLLEY-UNITED POMEZIA 3-1 (25-15, 25-20, 22-25, 27-25)

AMANDO: Gervasi, Cecchini , Spitaleri, Galuppi, Courroux, Giacomel, Amaturo, Murri, Nielsen, De Candia, Bertiglia. All: Jimenez

POMEZIA: Voci, Oggioni, Grossi, Frasca, Bigioni, Palermo, Liguori, Prati, Corvese, Marcelli, Viglietti, Prete, Lanzi, Zannoni. All. Lacasella