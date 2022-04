B1, Pomezia si qualifica ai play-off se: tutte le combinazioni utili

Chi conquisterà il secondo posto del girone E della B1 di volley femminile? È impossibile non porsi questa domanda dopo aver osservato la classifica, con tre squadre che possono ancora sperare di accedere ai play-off e coronare quindi una stagione importante. Tra le formazioni coinvolte c’è lo United Pomezia che deve sperare in una serie di combinazioni. L’ultimo turno in programma il 30 aprile prevede Lucky Wind Trevi-Clementina 2020 e FGL Castelfranco-United Pomezia.

Si partirà con le marchigiane seconde a quota 45, in vantaggio su Castelfranco che ha gli stessi punti ma una vittoria in meno: Pomezia insegue invece a 44 punti. Il presupposto essenziale per rendere possibile il sorpasso da parte delle rossoblu è la vittoria in Toscana contro la FGL. Gli scenari da approfondire sono diversi. Pomezia potrà conquistare l’ambito secondo posto in caso di vittoria per 3-0 o 3-1 contro Castelfranco e di contemporanea sconfitta della Clementina 2020 con qualsiasi risultato.

I play-off sarebbero realtà persino con un 3-2 dello United in Toscana e con la sconfitta (3-0 oppure 3-1) delle marchigiane in Umbria: Pomezia e FGL avrebbero 46 punti a testa, ma in questo caso conterebbe il maggiore numero di vittorie delle laziali (16 contro 15). Non sono esclusi altri arrivi a pari punti. Lo scenario più intricato è quello di tre squadre a 46 punti, ipotesi possibile in caso di vittoria al tie-break di Pomezia e della sconfitta al quinto set della Clementina.

Castelfranco sarebbe estromessa con 15 vittorie e 7 sconfitte, mentre Pomezia e Clementina avrebbero entrambe 16 vittorie e 6 sconfitte: la precedenza verrebbe data al quoziente set, con Pomezia cha arriverebbe a 1,65 (53 set conquistati e 32 ceduti) e Clementina a 1,54 (54-35). Infine, le rossoblu e le clementine potrebbero arrivare entrambe a 47 punti, in caso di vittoria piena dello United e di successo per 3-2 delle marchigiane: ancora una volta ci sarebbero per le due formazioni 16 vittorie e 6 sconfitte, con il quoziente set nuovamente decisivo.