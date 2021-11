B1: Pomezia, non sottovalutare il tuo prossimo avversario: sabato la sfida con Isernia

Secondo Voltaire, qualsiasi certezza è ridicola. Prendendo spunto dal celebre filosofo francese, allora, lodeve mettere da parte le eventuali sicurezze che può avere maturato nei confronti del prossimo avversario di campionato. Sabato 13 novembre (inizio gara alle ore 18) le rossoblu saranno impegnate in trasferta adcontro l’. Sulla carta sembrerebbe un match senza storia e dal pronostico facile. Le molisane sono ultime in classifica condopo aver inanellato quattro sconfitte in altrettante partite.

Non bisogna però sottovalutare questa formazione. Isernia avrà senza dubbio voglia di riscattarsi e di fare bella figura di fronte al pubblico amico, un proposito che Pomezia dovrà essere in grado di far venire meno fin dai primi scambi. D’altronde, le quattro sconfitte dell’Europea 92 sono maturate con avversarie di tutto rispetto. Il fanalino di coda del Girone E di B1 femminile ha infatti già affrontato la Lucky Wind Trevi, la corazzata FGL Castelfranco (a cui ha strappato un set, segno della determinazione che possono avere queste ragazze), oltre alla Pallavolo Teatina ed Energia 4.0 De Mitri.

Per lo United è un’occasione unica per avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Nottolini e Perugia volano indisturbate e occupano stabilmente il primo posto in coabitazione, poi (ad una sola lunghezza) c’è la già citata Castelfranco. Il quarto posto, occupato per il momento da Trevi, è distante soltanto tre punti e le giocatrici di coach Nulli Moroni possono ambire senza problemi a queste posizioni. Bisognerà però fare i conti con il sostegno del PalaFraraccio alle padrone di casa, un dettaglio di non poco conto.