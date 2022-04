B1: Pomezia si regala una Pasqua da 2 punti, espugnata Capannori al tie-break

Lo United Pomezia concede il bis contro il Nottolini Volley, battendolo per la seconda volta nel giro di pochi giorni. Al 3-1 del PalaCupola ha fatto seguito ieri sera un rocambolesco 3-2 in trasferta, una vittoria al tie-break contro un avversario ostico come non mai. Quella del PalaPiaggia di Capannori è stata un’autentica battaglia e il fatto che le rossoblù di coach Nulli Moroni ne siano uscite trionfanti dimostra che l’obiettivo del secondo posto è ancora possibile. Con i due punti di ieri, la squadra si è regalata una Pasqua con 40 punti all’attivo, gli stessi di Clementina 2020: si tratta di 4 lunghezze in meno, nel girone E della B1 femminile di volley, rispetto alla FGL Castelfranco che occupa il secondo posto che dà accesso ai play-off.

Il match di ieri è cominciato nel migliore dei modi: dopo un breve equilibrio, Pomezia ha messo a segno l’allungo decisivo che le ha permesso di portarsi subito in vantaggio (25-21) grazie a un astuto pallonetto di Corvese che ha posto fine alla contesa. È stato soltanto l’inizio di una partita dall’esito costantemente incerto: le padrone di casa non si sono tirate indietro, come ben testimoniato dal 25-17 con cui hanno pareggiato il conto set. A quel punto è cominciato il parziale più lungo della serata, un equilibrio infinito che non si è risolto a lungo nemmeno con i vantaggi.

Sia Pomezia che Nottolini hanno avuto il set point dalla loro parte, puntualmente annullato con azioni sempre più spettacolari. Alla fine ci hanno pensato, ancora una volta, una fast davvero splendida della solita Corvese e un attacco di Bigioni difeso in modo impreciso dalle toscane per l'estenuante 34-32. Anche la quarta frazione di gioco è stata risolta dai vantaggi, ma purtroppo in favore di Nottolini. Il 27-25 ha lasciato qualche rimpianto perché il 3-1 e la posta piena erano a portata di mano.

Lo United, però, non è una formazione che si dà per vinta troppo facilmente e il tie-break dominato dal primo all’ultimo scambio ha messo in mostra una condizione fisica invidiabile nonostante le partite ravvicinate. Il punto decisivo per il 3-2 è to al termine di uno scambio in cui un’ottima difesa di Kranner, i muri di Pomezia e un attacco preciso di Frasca hanno piegato la resistenza della squadra di Capannori. Il prossimo appuntamento delle rossoblu è in programma il 20 aprile, quando ci sarà l’atteso e delicato derby contro il Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il tabellino del match:

NOTTOLINI CAPANNORI-UNITED POMEZIA 2-3 (21-25, 25-17, 32-34, 27-25, 9-15)

NOTTOLINI: Tesanovic, Coselli, Salvestrini, Catani, Sciabordi, Bresciani, Bianciardi, Lunardi, Varani, Sciabordi, Battellino. All. Capponi

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. All. Nulli Moroni.