B1: Pomezia torna a mani vuote dalla Campania, buon primo set poi la spunta la Forex Olimpia

Nel lontano 1985 Mina e Riccardo Cocciante rendevano popolare il brano “Questione di feeling”: a distanza di 37 anni, invece, è stata una “questione di dettagli” a determinare il ko odierno dello United Pomezia sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino. Le rossoblu si sono arrese alle padrone di casa beneventane in 4 set, nonostante l’avvio di match avesse fatto immaginare ben altro punteggio. Il campo del San Salvatore, infatti, è uno dei più ostici del girone E della B1 di volley femminile, ma le ragazze di coach Lacasella hanno provato subito a smentire questo dato di fatto.

La partenza pometina è stata brillante e propositiva, tanto da garantire il vantaggio nel conto set, nonostante un equilibrio durissimo da scalfire (25-23). Nel secondo parziale lo United ha dovuto fare i conti con la voglia di rivalsa della Forex Olimpia, costantemente sostenuta da un tifo caldissimo. Il gap che si è creato al termine dei vari scambi è stato troppo ampio per le ospiti che non sono più riuscite a recuperarlo, lasciando campo alle beneventane e fermandosi a 17 punti.

La terza frazione di gioco è stata quella dei grandi rimpianti per Pomezia. La squadra è tornata a macinare ottima pallavolo che ha lasciato presagire un nuovo vantaggio: le rossoblu si sono portate su un incoraggiante 22-19 che non è stato però sfruttato a dovere, tanto è vero che San Salvatore Telesino ha ricucito lo strappo fino al 23-23. Nel momento decisivo del set, le padrone di casa hanno trovato il guizzo giusto per un beffardo 25-23 e il sorpasso nel conto set. Nel quarto parziale, invece, la squadra di casa ha comandato a lungo il risultato, salvo subire la rimonta di Pomezia che si è fermata sul più bello.

Il 25-22 ha premiato ancora una volta la compagine campana che ha così conquistato l’intera posta in palio. Non si può certo parlare di mal di trasferta per lo United (2 sconfitte in altrettanti incontri), è ancora troppo presto: il rammarico rimane ma ci sarà il tempo per somatizzarlo grazie al turno di riposo del prossimo weekend. Pomezia tornerà in campo sabato 19 novembre in occasione dell’atteso derby col Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il tabellino del match:

FOREX OLIMPIA SAN SALVATORE TELESINO-UNITED POMEZIA 3-1 (23-25, 25-17, 25-23, 25-22)

FOREX OLIMPIA: Bacciottini, Maresca, Ascensao R, Luzzi, Marino, Milano, Russo, Romano, Ascensao M, Picariello, Luraghi, Fuoco, Borrelli. All. Eliseo

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Mordecchi, Prati. All: Lacasella