B1: Pomezia infiamma il PalaCupola con la prima vittoria stagionale: 3-0 contro Castellana Grotte

Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità: lo United Pomezia di oggi pomeriggio ha messo in mostra le stesse qualità citate nella celebre canzone “Se mi rilasso, collasso” della Bandabardò. Non poteva esserci esordio casalingo migliore per le rossoblu di coach Lacasella in questa stagione 2022-2023: riscatto doveva essere dopo il ko di una settimana fa in Sicilia e riscatto è stato contro la Zero5 Castellana Grotte. Pomezia non ha mai permesso alle avversarie, ferme ancora a zero punti, di entrare in partita e le distanze nei punteggi sono state sempre gestite con decisione.

Il match al PalaCupola si è indirizzato presto nel modo più desiderato dai tifosi di casa, con un eloquente 10-3 che ha premiato la grande intensità e la sintonia dello United. La Zero5 ha tentato di riavvicinarsi, ma con la difesa pometina ha potuto fare ben poco, arrendendosi nel giro di pochi minuti e fermandosi a 16 punti. L’1-0 ha galvanizzato l’ambiente e soprattutto la squadra. L’avvio del secondo parziale è stato più equilibrato, anche se poi un ottimo ace di Bigioni e un bel primo tempo di Viglietti hanno allungato il divario.

Un pallonetto vincente di Liguori ha nuovamente tenuto a distanza le pugliesi che hanno avuto il loro miglior momento quando si sono portate a due punti dallo United (16-14). Ancora una volta la difesa e una serie di recuperi prodigiosi hanno smorzato l’entusiasmo delle ospiti che non hanno più impensierito Pomezia fino al 25-20 e al provvisorio 2-0. La terza frazione di gioco, infine, è stata da incorniciare. Il 7-1 iniziale per le rossoblu ha confermato quanto questa squadra sia in palla nei primi minuti dei set, poi è stata una gestione continua del risultato.

Con dieci match ball a disposizione, è stato semplice chiudere la partita e conquistare i primi tre punti del campionato grazie a un attacco di Corvese. Da sottolineare proprio la prestazione di quest’ultima e Bigioni (autrici di 10 punti a testa) e di una Frasca in grande spolvero (12). Sabato 29 ottobre Pomezia giocherà nuovamente tra le mura amiche: a Via Varrone arriverà il Duo Rent Terrasini che esordirà domani in campionato. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-ZERO5 CASTELLANA GROTTE 3-0 (25-16, 25-20, 25-15)

POMEZIA: Corvese, Marcelli, Grossi, Voci, Bigioni, Frasca, Viglietti, Palermo, Lanzi (L), Zannoni (L), Liguori, Prete, Oggioni, Prati. All: Lacasella

CASTELLANA GROTTE: Belotti, Kohler, Avellini, Equatore, Rossi, Soleti, Fino, Caffò, S. Recchia, A. Recchia, Bazzani, Gulino. All: Ciliberti