B1. Pomezia batte subito 3 colpi: al PalaCupola è grande spettacolo contro il Montespertoli

Tre set vinti, tre punti in cascina e +3 rispetto all’avvio dello scorso anno. Per lo United Pomezia questo numero si conferma magico come non mai dopo la prima partita di campionato della Serie B1 di volley femminile. La stagione 2023-2024 parte con un netto 3-0 per le ragazze di coach Tarquini, più precisamente al PalaCupola e ai danni del Montesport Montespertoli. Chi ben comincia è a metà dell’opera, come si dice sempre in questi casi: un anno fa le rossoblu persero al debutto in Sicilia, stavolta l’esordio è stato decisamente migliore, grazie soprattutto a un atteggiamento da squadra matura e che conosce a menadito la categoria. Fra una settimana Pomezia affronterà la prima trasferta stagionale, nelle Marche, sul campo dell’ambiziosa Clementina 2020.

Primo set: l’inizio del match è all’insegna della prudenza. Pomezia non vuole sfigurare di fronte ai propri tifosi, mentre le avversarie vogliono subito dimostrare di non essere una comparsa nel girone D della B1. Il punteggio fatica a premiare una delle due formazioni (8-8, 11-11, 14-14) e soltanto sul 20-17 per le padrone di case si ha l’impressione della volata decisiva. In realtà Montespertoli si rifà sotto e sul 20-19 coach Tarquini è costretto a chiamare time-out e a giocarsi la carta Taglione. La mossa si rivela azzeccata visto che proprio la palleggiatrice garantisce due ace e l’allungo decisivo fino ai cinque set point pometini: il secondo è quello decisivo per il meritato 1-0.

Secondo set: lo United parte con un furore agonistico incredibile, portandosi immediatamente sul 5-1 grazie a un muro praticamente impenetrabile. Il parziale è di marca nettamente rossoblu, come testimoniato dal provvisorio 13-5 che spiana la strada alle padrone di casa. Con la consueta difesa attenta di Biagini e compagne, oltre a una Frasca in stato di grazia, il set fila via liscio come l’olio e Montespertoli può soltanto avvicinarsi fino al 18-23. Ancora una volta le cinque palle set sono determinanti per portare il punteggio sul 2-0 e mettere una seria ipoteca sulla partita.

Terzo set: le ospiti non hanno più nulla da perdere e provano a vendere cara la pelle. Nonostante un buon avvio delle toscane, Pomezia allunga fino al 10-5 che costringe coach Becucci a chiamare il secondo time-out. Montespertoli sembra risvegliarsi dal torpore e raddrizza la partita (11-11), ma la solita Frasca e un muro sempre più di granito riportano avanti lo United (15-11). Le avversarie perdono ulteriormente certezze e con ben nove match point da sfruttare le pometine non possono che chiudere l’incontro in loro favore. Niente male come inizio! Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-MONTESPORT MONTESPERTOLI 3-0 (25-20, 25-20, 25-17)

POMEZIA: Taglione, Oggioni, Frasca, Palermo, Prati, Liguori, Valerio, Corvese, Bisegna, Viglietti, Prete, Biagini, Zannoni. All. Tarquini

MONTESPORT: Para, Pasini, Bigliazzi, Magnolini, Mazzinghi, Giubbolini, Mezzedimi, Mazzini, Lazzeri, Eifelli, Castellani, Maioli. All. Becucci