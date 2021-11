B1: Pomezia esulta anche in casa, 3-0 contro Volley Angels e quarto posto consolidato

Rossa come il cuore che ha iniziato a battere all’impazzata oggi pomeriggio, e blu come il cielo, infinito come il mai domo. La formazione romana è riuscita a conquistare la prima vittoria casalinga in questo campionato di B1 femminile di volley,e che rafforza ulteriormente la quarta piazza che le rossoblu occupano in classifica. Il match odierno ha confermato un dato di fatto:che potrebbero sembrare più “deboli” e con meno punti all’attivo.

È successo nella bella trasferta di Isernia e si è ripetuto quest’oggi di fronte all’Energia 4.0 De Mitri. Le ospiti marchigiane hanno tre punti in classifica e occupano il penultimo posto, però non hanno mai mollato un centimetro. Il primo set è stato conquistato dallo United dopo aver sempre comandato il gioco e mantenuto la giusta distanza: il 25-18 ha dato coraggio alle rossoblu che sono diventate più consapevoli di poter ottenere l’intera posta in palio. Il secondo parziale è stato molto simile nel punteggio al primo: si è chiuso sul 25-19, nonostante un certo equilibrio per una buona metà del set con Pomezia che assestato la zampata decisiva al momento giusto.

Molto più incerto è stato l’esito del terzo set, con la formazione di coach Nulli Moroni che ha avuto la pazienza di gestire tutti gli attacchi, senza far prevalere il nervosismo sul 23-23 e ottenendo il mini-break decisivo per il 3-0 che ha fatto impazzire il trepidante palazzetto di Via Varrone. I 12 punti in classifica aumentano le ambizioni della squadra, chiamata ad affrontare la trasferta abruzzese contro Chieti la prossima settimana. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-ENERGIA 4.0 DE MITRI 3-0 (25-18, 25-19, 25-23)

POMEZIA: Frasca; Bigio; Krammer; Corvese; Niglie; Famell; Palermo; Oggioni; Evangelista; Licata; Lanzi, Viglietti. All: Nulli Moroni

ENERGIA 4.0: Ragni, Gennari, Alberti, Di Clemente, Maracchione, Casarin, De Angelis, Benazzi, Morciano, Di Marino, Beretti, Valentini, Ceravolo, Bastiani. All.: Capriotti-Ruggieri