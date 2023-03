B1. Pomezia espugna Marsala dopo due ore di battaglia: le vittorie consecutive diventano 6

I 18 gradi del Marsala rappresentano una gradazione alcolica non semplice da sopportare: fortunatamente lo United Pomezia non ha sofferto di alcun giramento di testa proprio nella città siciliana che dà il nome al celebre vino, anzi sono state le avversarie padrone di casa a soccombere al termine di un bel match che ha certificato il sesto successo di fila delle rossoblu. Non era una trasferta semplice quella del PalaBellina: le ragazze di coach Tarquini hanno affrontato una squadra ancora in lotta per la salvezza e che le ha reso la vita davvero difficile nei primi tre set. Il 3-1 finale è stato però meritato e proietta le pometine a ridosso della zona play-off.

La partita è cominciata con le due formazioni che si sono studiate a lungo: Corvese, Liguori e Viglietti hanno provato a mettere la freccia, ben supportate da Oggioni, ma il libero Lanzi è stato costretto agli straordinari e il punteggio non si è sbloccato per parecchio tempo. Sul 20-20, però, coach Tarquini ha avuto l’intuizione giusta, inserendo Grossi e Mordecchi in campo. Proprio quest’ultima ha subito realizzato un ace, mentre l’opposto ha assicurato un prezioso 23-20. Con un break di 5-0, Pomezia ha quindi chiuso il parziale in proprio favore.

Nella seconda frazione di gioco le difese sono diventate subito protagoniste dell’incontro. Il momentaneo 8-8 è stato l’ultimo punteggio equilibrato del set, poi Marsala si è scatenata, fuggendo in modo sempre più convincente. La ricezione dello United non ha più funzionato e il parziale è terminato ben presto con l’eloquente 25-15 per la Fly Volley che ha rimesso in discussione le sorti del match. Il terzo set ha risentito della voglia di entrambe le squadre di prevalere e di mettere una seria ipoteca sulla partita. Ancora una volta l’incertezza è tornata a regnare sovrana, poi sul 22-20 per Marsala, il pubblico di casa ha sognato il colpaccio. È stato a questo punto che Pomezia ha dimostrato di essere una formazione matura, accorciando con un muro di Liguori, pareggiando con l’ennesimo ace di Mordecchi e superando le siciliane in scioltezza fino al 25-23 e al nuovo vantaggio nel conto set.

Il quarto parziale ha visto dominare le rossoblu nonostante il grande impegno della Fly Volley. Le pometine hanno realizzato un break di tre punti che ha resistito a lungo, poi grazie a Oggioni, Bigioni e soprattutto agli ace di Corvese, è stato un gioco da ragazzi prendere il largo. Nel finale c’è stato spazio anche per Prati, prima del 25-16 e del fischio finale dell’arbitro. La squadra rossoblu sembra ormai insaziabile e fra una settimana avrà pane per i propri denti: al PalaCupola arriverà la capolista Arzano, in fuga solitaria e sempre più convinta di poter fare il salto di categoria. Il tabellino del match:

FLY VOLLEY MARSALA-UNITED POMEZIA 1-3 (20-25, 25-15, 23-25, 16-25)

MARSALA: Spanò, Caserta, Sciré, Pirrone, Gasparroni, Simoncini, Modena (L), De Marco, Li Muli, Antico, Fiorini, De Vita. All: Viselli

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Tarquini