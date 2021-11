B1: Pomezia espugna Isernia in rimonta e aggancia il quarto posto

L’obiettivo era soltanto uno. Lodoveva vincere e lo ha fatto, anche se con qualche sofferenza di troppo: si sapeva perfettamente della complessità di una trasferta che soltanto i più ingenui avrebbero definito semplice. L’ha dato del filo da torcere nel primo set dell'incontro di oggi che ha fatto letteralmente tremare le ragazze di coach Nulli Moroni. Il 25-13 in favore delle molisane ha però destato dal torpore Pomezia che si è poi ampiamente riscattata. Ilcon cui è iniziato il secondo set ha fatto subito capire che c’era voglia di riscatto.

Grazie a una pallavolo più ragionata e convincente, lo United ha allungato in maniera decisiva fino a un 15-5 che non ha lascia spazio ad alcun dubbio, le giocatrici romane sono tornate in partita. Il ritorno di Isernia è stato controllato a dovere e il 25-20 ha sancito l’1-1. Il terzo parziale è inizialmente stato molto equilibrato, anche se l’Europea 92 ha provato a far valere il fattore casalingo, spaventando di nuovo Pomezia con un 11-7 non proprio incoraggiante per le sorti rossoblu. Si è tornati però presto in equilibrio, nonostante le padrone di casa abbiano messo in mostra una gran voglia di ben figurare.

Sul 18-14 in loro favore, Pomezia ha rimontato in modo decisivo, un 25-21 spettacolare che ha portato in vantaggio la squadra pometina. Nel quarto set, invece, non c’è stata storia: il 25-12 è stato molto più netto di quanto non raccontino i numeri. Ora la classifica è migliorata in maniera sensibile: la Lucky Wind Trevi ha perso in casa, un po’ a sorpresa, contro Volleyrò e lo United ha approfittato dello scivolone delle umbre per raggiungerle al quarto posto. Il tabellino del match:

EUROPEA 92 ISERNIA-UNITED POMEZIA 1-3 (13-25, 20-25, 21-25, 12-25)