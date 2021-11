B1: United Pomezia, contro l’Energia 4.0 De Mitri si punta al primo successo casalingo

Un’occasione unica per tenere a distanza un’avversaria insidiosa e per conquistare il quarto posto in solitaria. Si può riassumere in questa maniera il match didi volley che attenderà sabato 20 novembre lo. Dopo la bella vittoria di Isernia, le rossoblu di coach Nulli Moroni sono chiamate a fare punti anche in casa e il momento giusto sembra essere quello in programma tra 48 ore. Al Palazzetto Comunale di Via Varrone arriverà l’, formazione marchigiana che attualmente ha 3 punti in classifica e lotta per la salvezza.

Come già anticipato, Pomezia può distanziare ulteriormente la zona “calda” del girone E, senza dimenticare l’ambizione di una possibile quarta piazza non più in coabitazione. Vincendo, infatti, le rossoblu potrebbero mettersi alle spalle la Lucky Wind Trevi (attualmente con gli stessi punti delle pometine), impegnata nella complessa trasferta contro Nottolini Volley. Come accaduto con Isernia, comunque, non vanno sottovalutati nemmeno i tre punti delle prossime avversarie.

L’Energia 4.0 De Mitri ha iniziato questo campionato con una sconfitta per 3-1 contro la corazzata Castelfranco (dando filo da torcere alle pisane), cedendo poi 3-0 in casa contro la già citata Nottolini. Nel turno successivo ha invece sconfitto 3-1 l’Europea 92 Isernia, unico successo di questa stagione per il momento, mentre le ultime due sfide sono state caratterizzate da altrettante sconfitte con Margutta (3-1) e Pallavolo Teatina (3-0). Pomezia dovrà mettere in mostra la pallavolo di cui è capace e che ha già saputo mostrare in questo inizio di campionato, è tempo di far esultare il pubblico amico con il primo successo interno.