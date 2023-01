B1: United Pomezia dai due volti a Torre Annunziata, la rimonta si interrompe al tie-break

Lo United Pomezia non poteva immaginare un finale di girone d’andata più scoppiettante e imprevedibile di quello di cui si è reso protagonista. Dopo il ko al tie-break dello scorso weekend al PalaCupola contro la P2P Baronissi, è arrivata un’altra sconfitta al quinto set nella trasferta non semplice di Torre Annunziata. Dieci parziali disputati e purtroppo appena 2 punti portati a casa: è questo il bottino pometino, nonostante la squadra di coach Lacasella abbia reagito ieri alla grande alle difficoltà del campo.

La Fiamma Torrese ha sfruttato il fattore casalingo nei primi due set, vincendo senza grandi affanni e approfittando del calore incessante del pubblico del PalaPittoni. Il 25-19 del set di partenza e il 25-20 di quello successivo testimoniano un andamento fin troppo favorevole alle padrone di casa. Pomezia ha poi cercato di svoltare il match con una terza frazione di gioco da brividi.

Lo svantaggio è stato dimezzato ma non senza fatica: sono serviti i vantaggi per risolvere un set incertissimo, ma il 27-25 ha premiato lo United che si è quindi rinfrancato e ha mostrato quanto possa essere efficace la propria pallavolo. Nel quarto set, poi, la rimonta è stata completata con un rotondo 25-20, in quello che sembrava il preludio a un successo quasi impossibile dopo lo 0-2 iniziale. Sul più bello, però, la formazione di Torre Annunziata è tornata a macinare gioco e non ha lasciato scampo allo United nel tie-break.

L’8-4 del cambio campo ha evidenziato un dominio della Fiamma che è proseguito nella seconda metà del set corto, chiuso sul 15-8. Le rossoblu si sono dunque dovute accontentare di un punto che permette di chiudere il girone d’andata a quota 18. Ora è prevista una pausa in attesa dell’inizio del ritorno, in programma per il prossimo 11 febbraio: sarà questa la data del prossimo match pometino, per la precisione al PalaCupola contro la vicecapolista Amando Volley. Il tabellino del match:

GIVOVA FIAMMA TORRESE-UNITED POMEZIA 3-2 (25-19, 25-20, 25-27, 20-25, 15-8)

FIAMMA TORRESE: Campolo, Prisco, Vujko, Pezzotti, Simpsi, Bucci (L1), Azzurro (L2), Figini, Manto. All: Salerno

POMEZIA: Corvese, Bigioni, Frasca, Viglietti 1, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Grossi, Mordecchi, Marcelli, Palermo, Zannoni (L), Prete, Prati. All. Lacasella