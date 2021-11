B1: continua il percorso di crescita del Volleyrò, Perugia si impone 3-0

Squadra in casa

Squadra in casa Volleyro Roma

Continua il percorso di crescita delnel girone E della Serie. In questa categoria, la formazione romana è alla ricerca di continuità e risultati. Ieri l’impegno era proibitivo: di fronte, le ragazze della compagine laziale si sono ritrovate la capolistache non ha purtroppo tradito le attese. È finita 3-0 per le umbre.

Contro una delle squadre più accreditate del Girone E, il Volleyrò ha giocato tra le mura amiche una buona partita nei primi due set, lottando ad armi pari con la 3M, ma ha dovuto arrendersi alla maggiore esperienza delle ospiti, che hanno gestito meglio i momenti importanti del match. I punti in classifica rimangono per il momento tre. Sabato prossimo, alle ore 18, Casal De’ Pazzi farà visita alla LuckyWindTrevi. Il tabellino del match:

Volleyrò Casal De’ Pazzi-Pallavolo Perugia 0-3 (22-25, 21-25, 15-25)