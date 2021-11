B1: passo indietro per la Margutta CivitaLad, sconfitta al tie-break ad Isernia

Una partita incredibile quella di ieri al PalaFraraccio con due squadre, le padrone di casa dell’e la, disposte a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Ne è scaturita una gara vibrante, non consigliata ai deboli di cuore. Sono stati, una infinità di emozioni che purtroppo hanno premiato le molisane, al loro primo successo stagionale, nonostante il match-ball in favore di Civitavecchia.

C’è da dire che la Margutta ha dimostrato di poter giocare ad alti livelli e l’unico spunto positivo della giornata è stato il punto conquistato che, se non altro, muove la classifica. L’andamento della partita è stato incerto fino all’ultimo. Le marguttine si sono imposte nel primo parziale con un 25-22 faticoso ma meritato. Stesso punteggio, ma a parti invertite, nel secondo set: il conto è tornato in parità e Civitavecchia si è rimboccata le maniche. Al cardiopalmo il terzo e quarto parziale. Margutta si è riportata in vantaggio con un perentorio 26-24, per poi lasciare spazio al nuovo pareggio di Isernia, un rocambolesco 29-27.

Il tie-break non è stato da meno. Sul 14-13 a proprio favore, le rossoblu potevano conquistate la vittoria, ma l’Europea 92 è riuscita ad avere la meglio con un 17-15 che ha lasciato l’amaro in bocca. Da rimarcare le ottime prestazioni di Grossi (24 punti), Fabeni (21) e Vidotto (19). Il prossimo incontro sarà l’atteso derby, in casa, contro lo United Pomezia. Il tabellino del match:

EUROPEA 92 ISERNIA-MARGUTTA CIVITALAD 3-2 (22-25, 25-22, 24-26, 29-27, 17-15)

ISERNIA: Pellecchia 2, Orazi 25, Mandò 17, Mazzoni 21, Dell’Amico 1, D’Arco 13, Marra (L); Natalizia 3. Ne: Corridori e Moretti (L2). All.: Montemurro.

CIVITAVECCHIA: Ceresi 1, Vidotto 19, De Arcangelis 10, Grossi 24, Fabeni 21, Laragione 1, Esposito (L); Baffetti 9, Madonna, Solarino 1, Lucente. Ne: Grechi V. All.: Grechi P.