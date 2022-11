B1: ostacolo campano per Pomezia, fra due giorni trasferta insidiosa a San Salvatore Telesino

Si dice sempre che il 3 è il numero perfetto, quindi ragionando allo stesso modo lo United Pomezia cercherà la perfezione nella giornata di sabato 5 novembre. La formazione rossoblu di coach Lacasella, infatti, insegue la terza vittoria di fila per dare un nuovo segnale al girone E della B1 di volley femminile. La squadra c’è e non vuole perdere di vista le posizioni più alte di questo raggruppamento, ma per riuscirci dovrà sfoderare una prestazione con la P maiuscola in Campania. Pomezia giocherà infatti sul campo della Forex Olimpia San Salvatore Telesino, compagine beneventana che al momento ha 2 punti e una partita in più rispetto allo United.

Bisognerà prestare la massima attenzione alle ragazze di coach Eliseo che proprio tra le mura amiche sono abituate a mostrare la loro pallavolo migliore. Se n’è avuta una dimostrazione perfetta nel corso dell’ultima stagione: la Forex Olimpia ha conquistato infatti 36 punti, 21 dei quali sono maturati proprio in casa. Quest’anno, invece, il palazzetto di Via Cortopasso non sta funzionando come talismano. All’esordio in campionato, San Salvatore Telesino si è arresa al tie-break in uno spettacolare derby contro la Polisportiva Due Principati.

Nell’altro incontro casalingo, poi, le campane sono state sconfitte dall’attuale capolista del girone Amando Volley. C’è quindi da scommettere come queste giocatrici vogliano puntare alla prima vittoria casalinga, una “fame” che lo United Pomezia dovrà essere brava a prolungare. Il doppio successo di fila al PalaVarrone (3-0 contro Castellana Grotte e 3-2 ai danni di Terrasini) ha aumentato l’autostima delle rossoblu, uno splendido bis che ora può trasformarsi in un tris più che gradito. La vittoria e l’eventuale sorpasso in classifica distano poco più di 200 chilometri: diversamente da quanto avviene a scuola, gli esami di maturità pallavolistici vanno superati ben prima del mese di giugno, tutta Pomezia non può che confidare in un “bel voto”.