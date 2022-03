B1: nuovo rinvio per lo United Pomezia, salta anche la sfida con Nottolini

Ancora un rinvio, il secondo consecutivo. Anche nel weekend che comincerà domani, le ragazze dello United Pomezia saranno costrette a fare da “spettatrici” a causa del rinvio della trasferta toscana contro Nottolini Volley. Lo slittamento si aggiunge a quello di una settimana fa che ha ricalendarizzato il derby contro Volleyrò Casal De’ Pazzi. Il match con la formazione lucchese dovrebbe recuperarsi il prossimo 15 aprile, secondo quanto concordato con la Federazione in queste ultime ore.

Il covid-19 sta nuovamente stravolgendo il calendario della Serie B1 di volley femminile e il girone E, quello di cui fa parte Pomezia, è senza dubbio tra i più “martoriati”. L’ultima partita disputata dalle rossoblu di coach Nulli Moroni risale ormai allo scorso 12 marzo, la trasferta marchigiana che ha visto lo United sconfitto da Clementina 2020. L’incontro con Nottolini, invece, sarebbe stato l’occasione di mettere a due confronto due ottime compagini che hanno ben figurato in questa stagione.

Il sogno play-off per le pometine non è così azzardato, nonostante l’obiettivo prioritario sia la salvezza: al momento la squadra è quarta in classifica con 29 punti e 6 lunghezze dalla seconda, la FGL Castelfranco. Lo United ha però tre match in meno rispetto alle pisane e con il bottino pieno il sorpasso diventerebbe realtà. Nottolini, invece, ha vissuto un 2022 deludente fino alla scorsa settimana, quando è tornata a vincere contro l’Europea 92 Isernia.