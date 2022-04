B1: nuovo capolavoro di Pomezia, battuta Jesi con 3 set vinti in rimonta

La “legge del PalaCupola” colpisce ancora. Lo United Pomezia ha conquistato nuovamente la posta piena di fronte al pubblico amico, al termine di un match combattuto contro un avversario imprevedibile e mai domo come la Pieralisi Jesi. Il 3-0 ha premiato le ragazze di coach Nulli Moroni che in ogni set si sono trovate ad inseguire, dimostrandosi comunque capaci di reagire, ripartire e rimontare. Grande prova di forza delle rossoblu che, con la salvezza praticamente al sicuro, vogliono divertirsi e rivestire il ruolo di “mina vagante” del girone E della B1 femminile di volley.

I 35 punti di questa squadra sono un ottimo bottino, tenendo anche conto che il secondo posto, quello valido per i play-off promozione, è distante tre lunghezze e lo United ha due partite in meno rispetto alla vicecapolista attuale, la FGL Castelfranco. L’incontro odierno si è aperto con una Jesi spavalda e frizzante, tanto da portarsi in men che non si dica sul 7-2. Pomezia non si è fatta spaventare dal lungo vantaggio delle marchigiane, le distanze sono state ricucite presto, con il 15-15 che ha suggellato una splendida rimonta con successivo sorpasso.

La Pieralisi è tornata ancora una volta avanti (18-17), poi ha regnato l’equilibrio (23-23 e 24-24). Ai vantaggi le rossoblu sono state più calme e determinate, con il 26-24 che ha premiato la squadra di casa. Nel secondo parziale il dejà-vu l’ha fatta da padrona. Le jesine sono andate in vantaggio fino al 7-3, un allungo che le rossoblu hanno reso vano con la consueta pazienza. Lo United si è rimboccato le maniche e ha messo a segno a sua volta un altro allungo (17-12), gestito nel migliore dei modi a discapito del perentorio ritorno della Pieralisi. Il set è terminato con un bel 25-19 e il provvisorio 2-0.

Nella terza frazione di gioco Pomezia è partita meglio, salvo poi “arrendersi” a un sostanziale equilibrio (6-6). Jesi ha cercato di riaprire i giochi e il 15-9 in suo favore ha dato l’illusione di un quarto set dietro l’angolo. In realtà lo United ha nuovamente ribaltato la sorte del parziale, riavvicinandosi e superando le ospiti (20-19). Gli ultimi scambi sono stati un assolo spettacolare delle rossoblu per il 3-0 definitivo. Fra una settimana è in programma un match complicato e stimolante al tempo stesso, la trasferta umbra sul campo della capolista 3M Perugia. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-PIERALISI JESI 3-0 (26-24, 25-19, 25-20)

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Fanella, Lanzi (L), Zannoni (L), Palermo, Campana, Oggioni. Al: Nulli Moroni.

JESI: Cecconi (L), Usberti, Pepa, Paolucci, Pirro, Durante, Canuti, Malatesta, Bazzani, Milletti, Girini, Marcelloni. All. Valeri