B1: niente play-off per Pomezia, a Castelfranco termina una splendida stagione

Svanì per sempre il sogno. Un po’ come canta Cavaradossi nella “Tosca” di Puccini, il pensiero stupendo dello United Pomezia di partecipare ai play-off per conquistare la promozione in A2 è terminato oggi con l’ultima giornata della regular season. Poter sperare di arrivare al secondo posto da neopromossa e soprattutto fino all’atto finale del campionato è senza dubbio un merito, l’obiettivo di quest’anno era la salvezza e Pomezia è andata ben oltre le aspettative.

Contro la FGL Castelfranco è finita 1-3, con le romane capaci di sfiorare il tie-break dopo i primi due set non proprio brillanti. Nonostante un botta e risposta continuo nella prima frazione di gioco, le padrone di casa toscane sono riuscite ad allungare e a rendersi conto di poter passare in vantaggio. Il 20-14 è diventato quasi una sentenza e in effetti non c’è stato alcun tentativo di recupero da parte delle rossoblu che si sono arrese sul 17-25.

Da dimenticare, invece, il secondo set: Pomezia non è stata mai in partita e il parziale è terminato fin troppo presto (25-11). Lo United non è però una squadra che si arrende facilmente e il terzo set ne è stata una limpidissima testimonianza. Kranner e Corvese hanno guidato la riscossa e sul 22-19 per la FGL è iniziata la rimonta clamorosa. Grazie a un provvisorio 5-0, condito dai punti garantiti da un ace di Oggioni, un muro fuori assicurato da Palermo e un grande attacco di Frasca, lo svantaggio nel conto set si è dimezzato. Pomezia ha sfruttato il secondo set-point ed è tornata a sperare.

Il quarto set è stato l’ennesimo botta e risposta. Pomezia non ha mollato mai e ancora una volta Corvese ha mantenuto a galla le compagne. Il 19-14 per Castelfranco non ha affatto spaventato le rossoblu che si sono rimboccate le maniche fino al pareggio (20-20). Il set lo ha poi comunque portato a casa la FGL, ma non senza soffrire, con le rossoblu determinate a non cedere fino all’ultima goccia di sudore. La stagione si chiude con uno spettacolare quarto posto e con il piccolo rimpianto di essere arrivati a un soffio dai play-off: il secondo posto se lo è aggiudicato Castelfranco a fronte del risultato della partita Lucky Wind Trevi-Clementina 2020, terminata al tie-break. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-UNITED POMEZIA 3-1 (25-17, 25-11, 23-25, 25-23)

CASTELFRANCO: Zuccarelli, Chisari, Bertelli, Casarosa (L), Andreotti, Vallicelli, Bartalini, Bernardeschi, Focosi, Covino, Baggi. All. Menicucci.

POMEZIA: Corvese, Kranner, Evangelista, Bigioni, Licata, Frasca, Viglietti, Lanzi (L1), Zannoni (L2), Palermo, Campana, Oggioni. All. Lacasella