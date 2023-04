B1. Melendugno interrompe la serie positiva dello United Pomezia: speranze play-off inalterate

Quattro soli punti di distanza, le stesse ambizioni e il confronto tra due sorelle (Cecilia Oggioni da una parte e Carlotta dall’altra): oggi pomeriggio al PalaCupola di Pomezia c’erano tutti gli ingredienti giusti per dar vita a un match pallavolistico di grande livello e le attese non sono state deluse. Lo United padrone di casa è stato costretto a inchinarsi di fronte alla vicecapolista del girone E della B1 di volley femminile, la Narconon Melendugno, ma non ha affatto sfigurato. L’1-3 finale, infatti, non ridimensiona le ambizioni rossoblu, anche perché la serie positiva (otto vittorie consecutive) si è interrotta di fronte a una vera e propria corazzata. Inoltre, la zona play-off rimane ancora abbordabile, visto che il terzo posto occupato dall’Amando Volley dista appena una lunghezza.

Saranno ovviamente decisive le ultime giornate di campionato per le ragazze di coach Tarquini. L’incontro odierno è cominciato con le ospiti subito intenzionate a far valere la loro miglior classifica. Il vantaggio rossonero, però, non è mai stato evidente, tanto è vero che Pomezia ha pareggiato dopo metà set i conti (16-16) e tenuto testa alla seconda forza del girone E. Alla fine, però, le pugliesi hanno trovato il guizzo giusto per sfruttare i due set point a favore e sbloccare il risultato.

Nel secondo parziale è andata in scena la grande voglia di rivalsa delle padrone di casa. Il 6-1 di partenza ha entusiasmato il pubblico del PalaCupola, peccato che Melendugno non abbia mai mollato un centimetro, riducendo pericolosamente il gap nella parte conclusiva del set (20-19 per lo United) e arrendendosi di misura dopo il bel muro di Viglietti. Il momentaneo 1-1 ha convinto le pometine di poter dare nuovamente fastidio alla Narconon. Le rossoblu hanno sognato a lungo il sorpasso e il 14-12 provvisorio della terza frazione di gioco ha dato l’illusione dell’impresa. Purtroppo sul 18-17 per lo United, le ospiti sono salite in cattedra, allungando e chiudendo con un attacco muro dal muro rossoblu, un tocco contestato dalle ragazze di coach Tarquini.

Il risultato del quarto set è stato identico e sempre favorevole alle salentine: Pomezia ha retto bene l’urto ed è rimasta a sole due lunghezze dalle avversarie fino al 20-22, poi ancora una volta la squadra di coach Napolitano ha velocizzato gli attacchi, chiudendo la sfida e portandosi a casa la posta piena. Fra una settimana lo United se la vedrà in trasferta con un avversario ostico come la P2P Baronissi. Il tabellino del match:

UNITED POMEZIA-NARCONON MELENDUGNO 1-3 (22-25, 25-22, 21-25, 21-25)

POMEZIA: Corvese, Grossi, Mordecchi, Bigioni, Frasca, Viglietti, Lanzi (L), Liguori, Oggioni, Marcelli, Palermo, Prete, Prati, Zannoni. All. Tarquini

MELENDUGNO: Caracuta, Zingoni, Oggioni (L), Favero, Stival, Antignano, Maruotti, De Pascalis, Troso, Maiorano, Salimbeni, Marra. All. Napolitano