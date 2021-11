B1: una Margutta orgogliosa e tenace prova a frenare Castelfranco, finisce 0-3

Squadra in casa

Squadra in casa Fgl Castelfranco

Due buoni set disputati non sono stati sufficienti allaper frenare la corsa della lanciatissima. Il quinto turno di campionato di B1 femminile di volley ha riservato a Civitavecchia una trasferta complicata: le padrone di casa sono infatti a punteggio pieno e ilinflitto ieri alle rossoblu le ha proiettate al secondo posto solitario. Si conoscevano quindi le difficoltà e le insidie del match, ma laci ha comunque provato lo stesso.

Come ammesso a fine partita dalle stesse giocatrici di Castelfranco, le civitavecchiesi hanno esercitato una grossa pressione sulle toscane che infatti hanno faticato non poco per conquistare il primo set, terminato 25-21. Nel secondo parziale Civitavecchia ha provato a fare la voce grossa, ma la FGL ha replicato con carattere e maturità. L’allungo decisivo a metà set ha permesso alle padrone di casa di vincere 25-18 e di andare su un determinante 2-0.

Il terzo parziale non ha avuto purtroppo storia, un 25-12 che Margutta dovrà dimenticare in fretta. I punti in classifica rimangono 3 e sabato 20 novembre ci sarà una sfida delicata contro la Pallavolo Teatina, reduce da due vittorie consecutive. Il tabellino del match:

FGL CASTELFRANCO-PALLAVOLO CIVITAVECCHIA 3-0 (25-21, 25-18, 25-12)