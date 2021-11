B1: Margutta implacabile contro Chieti, spettacolare 3-1 a Civitavecchia

Il Palazzetto dello Sport dimeritava una giornata come quella odierna. Laha sconfitto 3-1 in rimonta la, uscendo finalmente dalle zone calde della classifica e avvicinandosi alle abruzzesi che ora sono distanti appena una lunghezza. La sesta giornata di B1 femminile è iniziata però in maniera deludente, con le rossoblu che hanno fatto ricredere le avversarie di Chieti sul fatto che di solito chi ben comincia sia a metà dell’opera. Ilè stato caratterizzato da una Margutta troppo brutta per essere vera. Le neroverdi hanno iniziato in modo perentorio, portandosi prima sul 5-2 e poi sul 7-3, evidenziando le difficoltà in ricezione di Civitavecchia e soprattutto la scarsa efficacia degli attacchi.

Grazie a un turno in battuta favorevole, la Pallavolo Teatina è stata capace di portarsi su un eloquente 15-4, con le padrone di casa che hanno provato comunque a reagire. Il divario è stato comunque troppo ampio e il 25-17 ha premiato le ospiti per l’1-0. A quel punto è scesa in campo un’altra Margutta, determinata e capace di rispondere alle schiacciate delle avversarie. Dopo un iniziale equilibrio, le rossoblu hanno trovato l’allungo decisivo, portandosi su un incoraggiante 18-11 per poi subire il ritorno delle abruzzesi. Quello della Teatina è stato però un fuoco di paglia e il 25-17 per Civitavecchia ha riequilibrato il conto set per un grintoso 1-1.

Il terzo parziale verrà ricordato a lungo dal pubblico di casa e dalle ragazze di coach Grechi, forse è stato quello in cui la squadra ha mostrato la sua migliore pallavolo stagionale. Ne è una chiara testimonianza l’impressionante 9-1 iniziale con cui Margutta ha messo subito in chiaro le cose. Grossi e De Arcangelis hanno trascinato le compagne e le distanze si sono allargate a macchia d’olio fino al 25-11 che ha sancito il sorpasso rossoblu. Nel quarto set, Civitavecchia ha respirato aria di vittoria, provando a portare subito a casa l’intera posta.

Nonostante un buon vantaggio, la Pallavolo Teatina si è poi rifatta sotto, tornando a -1. Sul 20-19, le marguttine hanno mostrato di che pasta sono fatte con un ottimo break, sfruttando al meglio il secondo match point a disposizione per un 3-1 che ha reso molto più dolce questo sabato novembrino. Da rimarcare le splendide prove anche di Ceresi, Vidotto e del libero Esposito che ha rafforzato di scambio in scambio la difesa civitavecchiese. Il tabellino del match:

PALLAVOLO CIVITAVECCHIA-PALLAVOLO TEATINA 3-1 (17-25, 25-17, 25-11, 25-21)

Margutta CivitaLad: Solarino, Vidotto, Ceresi, Grossi, Grechi, Baffetti, De Arcangelis, Maschietto, Fabeni, Madonna, La Ragione, Esposito (1° L), Lucente (2° L). 1° all. Grechi.

Pallavolo Teatina: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Carrisi, Filacchioni, Courroux, Biesso, Stafoggia, Corradetti, Gorgoni, Ricci. All.: Cristian Piazzese.