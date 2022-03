B1: la Margutta CivitaLad si arrende in casa con Trevi, la zona salvezza si allontana

Nella ventesima giornata di campionato di serie B1, la Lucky Wind Trevi si impone con un secco 3-0 contro la Margutta CivitaLad a Ladispoli. Purtroppo è stata una Lucky Wind solida, concentrata per tutto l’arco del match, dove non ha concesso nulla alle padrone di casa. Dal canto suo, Margutta ha messo in campo grinta e determinazione nel lottare con Trevi almeno fino a metà di tutti e tre i set: gli allunghi delle ospiti, infatti, si sono visti dalla metà dei parziali. La sensazione è stata quella di una Margutta che sarebbe stata lesta ad approfittare di eventuali cali delle ospiti per portare la partita dalla sua parte.

Nella graduatoria generale, Civitalad rimane terzultima con 11 punti, con la zona salvezza distante 8 punti. Da sottolineare le prestazioni della Baffetti, Grossi e Solarino, queste ultime due in particolare hanno creato apprensioni nel campo avversario nel fondamentale della battuta. Per le ospiti, Castellucci e Tiberi hanno garantito un rendimento costante. All’alba della partita, è Margutta a partire forte con 3 punti di fila; Trevi ricuce subito lo strappo e strappa per portarsi sul 10 a 5. Il parziale procede con le ospiti a fare la partita e le avversarie ad inseguire fino al 23 a 14.

Un errore in attacco di Civitalad fissa il punteggio sul 25 a 16. Nel 2° set, la squadra di mister Grechi prova la fuga portandosi dal 4 pari all'8-5; Mister Sperandio non vuole vedere fuggire le avversarie e decide di fermare il gioco. L’effetto è quello voluto: Trevi riprende a far punti e con un attacco di Castellucci riporta il punteggio in parità (9-9). Sulle ali dell’entusiasmo, le ospiti allungano dall’ 11 pari fino al 18-11 con un attacco di Castellucci in diagonale. I 7 punti di distacco vengono mantenuti fino alla fine del set, quando sempre con Alessia Castellucci, la Lucky Wind fissa il punteggio sul 25-17. Nel 3° set è la compagine Umbra a partire forte, dando l’impressione di voler chiudere subito la contesa. Sul punteggio di 7 a 2, Civitalad chiama tempo e al rientro in campo il distacco si riduce a 2 punti (10-8 Trevi).

La Lucky resta concentrata e, sfruttando sempre il servizio incisivo della Giordano, si porta avanti sul 14-9. Civitalad prova a rimanere in partita, ma Trevi non abbassa la tensione e punto dopo punto si allunga il divario e due punti della Castellucci porta al match ball la propria squadra (24-15). Il punto decisivo lo segna la giovanissima Beatrice Pizzi subentrata a Castellucci. (25-16). Prossimo incontro per la Lucky Wind sabato prossimo in quel di Porto San Giorgio contro De Mitri: stessa squadra affrontata e battuta in settimana. Civitalad invece riceverà Jesi in un match che si prefigura come scontro salvezza molto acceso. Il tabellino del match:

MARGUTTA CIVITALAD-LUCKY WIND TREVI 0-3 (16-25, 17-25, 16-25)

Margutta Civitalad RM: Madonna, Vidotto, Ceresi 1, De Arcangelis 4, Grossi 7, Baffetti 9, Solarino 5, Esposito, Fabeni, Laragione 7, Grechi 2,Lucente. all. Pietro Grechi, 2° all. Luca Simonetti

Lucky Wind Trevi: Borelli 6, Ameri 13, Tiberi 8, Lillacci (L), Pioli, Giordano 5, Castellucci 13, Bosi, Ndulue 9, Coresi, Pizzi 1. all. Gian Paolo Sperandio