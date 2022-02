B1: Margutta CivitaLad sconfitta e superata in classifica dalla Pallavolo Teatina

Il 2022 non sta portando fortuna alla Margutta CivitaLad. Dopo la sconfitta contro una rivale temibile come la FGL Castelfranco, ieri è arrivata un’altra sconfitta per le rossoblu, in trasferta contro la Pallavolo Teatina. Era una sfida salvezza molto delicata e non sono bastati il secondo e il terzo set, giocati in grande spolvero, per racimolare qualche punto in Abruzzo.

Tra l’altro, questo successo permette alle neroverdi di scavalcare in classifica proprio le laziali e di salire a quota 13 punti, a -2 dal quintultimo posto occupato da Jesi. Teatine partite bene nel primo set, vinto senza troppi intoppi 25-19, mentre un po’ di equilibrio in più è emerso nella seconda frazione, comunque portata a casa dalle abruzzesi sul 25-23. Il terzo set ha segnato invece il riscatto delle marguttine.

Padrone di casa sempre all’inseguimento e parziale conquistato ai vantaggi, sul 26-28. Nella quarta frazione, la Pallavolo Teatina ha ripreso il controllo della situazione, pur in una situazione di grande equilibrio, producendo l’allungo decisivo nella seconda metà del set e chiudendolo sul 25-20.

C’è anche da sottolineare come un problema all’impianto elettrico del palazzetto di Nocciano abbia impedito allo staff tecnico di raccogliere dati e statistiche riguardanti l’intera partita. Sugli scudi, ma non è più una novità, la centrale De Arcangelis. Il tabellino del match:

PALLAVOLO TEATINA-MARGUTTA CIVITALAD 3-1 (25-19, 25-23, 26-28, 25-20)

CHIETI: Falcone (L), Miccoli, D’Amico, Courroux, Biesso, Stafoggia, Corradetti, Gorgoni, Ricci, Diodato. All.: Cristian Piazzese.

MARGUTTA: Madonna, Vidotto, Ceresi, De Arcangelis, Grossi, Baffetti, Solarino, Esposito, Fabeni, Laragione, Lucente (L), Di Gennaro, Maschietto, Grechi. All. Grechi